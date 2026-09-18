Пошкоджено школу, лікарні та залізницю, частина міста залишилася без газу: де РФ влаштувала лихо

Конотоп Сумської області в ніч проти 18 вересня зазнав масованої атаки російських безпілотників. Удари припали не лише по житловому сектору, а й по об'єктах соціальної та критичної інфраструктури міста. Про це повідомив Конотопський мер Артем Семеніхін.

Удар по Конотопу. Фото: із відкритих джерел

За словами міського голови, серед пошкоджених об'єктів виявилися навчальні та медичні заклади. Зокрема, постраждали приміщення дитячого садка та будівля школи №11. Крім того, пошкодження зазнали багато приватних будинків та об'єктів залізничної інфраструктури.

Є багато пошкоджених приватних будинків. Є пошкодження у медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю", — повідомив Семеніхін.

Одним із найбільш відчутних наслідків атаки стало пошкодження газорозподільної мережі. Через це значна частина Конотопу залишилася без газопостачання. Також було перебито численні лінії електропередачі, що створило додаткові проблеми для мешканців та комунальних служб.

За попередніми даними, травми зазнали дві жінки. При цьому інформація про масштаби пошкоджень продовжує уточнюватись.

Атака торкнулася одразу кількох сфер міської інфраструктури — від житла та медицини до транспорту та комунальних мереж. Влада міста та відповідні служби повинні оцінити наслідки ударів та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Конотоп знаходиться в Сумській області, яка регулярно зазнає російських ударів через близькість до кордону. Нинішня атака стала черговим епізодом ударів по регіону, де наслідки пошкодження енергетичної та комунальної інфраструктури є особливо відчутними для цивільного населення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія вдарила по Києву: безліч руйнувань та поранених.



