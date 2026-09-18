logo_ukra

BTC/USD

78121

ETH/USD

2505.83

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пошкоджено школу, лікарні та залізницю, частина міста залишилася без газу: де РФ влаштувала лихо
commentss НОВИНИ Всі новини

Пошкоджено школу, лікарні та залізницю, частина міста залишилася без газу: де РФ влаштувала лихо

Після нічної атаки у місті зафіксовано пошкодження критичної та соціальної інфраструктури

18 вересня 2026, 07:01
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Конотоп Сумської області в ніч проти 18 вересня зазнав масованої атаки російських безпілотників. Удари припали не лише по житловому сектору, а й по об'єктах соціальної та критичної інфраструктури міста. Про це повідомив Конотопський мер Артем Семеніхін.

Пошкоджено школу, лікарні та залізницю, частина міста залишилася без газу: де РФ влаштувала лихо

Удар по Конотопу. Фото: із відкритих джерел

За словами міського голови, серед пошкоджених об'єктів виявилися навчальні та медичні заклади. Зокрема, постраждали приміщення дитячого садка та будівля школи №11. Крім того, пошкодження зазнали багато приватних будинків та об'єктів залізничної інфраструктури.

Є багато пошкоджених приватних будинків. Є пошкодження у медичних закладах. Ще пошкоджено залізницю", — повідомив Семеніхін.

Одним із найбільш відчутних наслідків атаки стало пошкодження газорозподільної мережі. Через це значна частина Конотопу залишилася без газопостачання. Також було перебито численні лінії електропередачі, що створило додаткові проблеми для мешканців та комунальних служб.

За попередніми даними, травми зазнали дві жінки. При цьому інформація про масштаби пошкоджень продовжує уточнюватись.

Атака торкнулася одразу кількох сфер міської інфраструктури — від житла та медицини до транспорту та комунальних мереж. Влада міста та відповідні служби повинні оцінити наслідки ударів та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Конотоп знаходиться в Сумській області, яка регулярно зазнає російських ударів через близькість до кордону. Нинішня атака стала черговим епізодом ударів по регіону, де наслідки пошкодження енергетичної та комунальної інфраструктури є особливо відчутними для цивільного населення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія вдарила по Києву: безліч руйнувань та поранених.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини