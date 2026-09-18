Порятунок після 11 місяців оборони: як бійці «Скелі» деблокували побратимів з оточення

На одній із найгарячіших ділянок фронту українські сили продемонстрували високий рівень координації та військової майстерності, реалізувавши надскладний план із деблокування побратимів. Операція вимагала від штурмових груп максимальної швидкості та раптовості для ворога, який уже вважав затиснутих бійців своєю легкою здобиччю.

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Військові з 425-го окремого штурмового полку "Скеля" розкрили деталі запеклого бою за життя товаришів по зброї.









"Бійці 159-ї бригади, частина з яких провела на оборонних позиціях до 11 місяців, опинилися в повному оточенні й звернулися по невідкладну допомогу до нашого підрозділу, — розповідають штурмовики про перші хвилини отримання критичного сигналу з передової. Описуючи подальший розвиток подій та безпосередній контакт із противником, бійці "Скелі" додали: — Для їхнього негайного порятунку наші евакуаційні та штурмові групи рішуче прорвалися через російські позиції та повністю розчистили безпечний шлях для подальшого виходу людей".

Завдяки заздалегідь прорахованій тактиці та вогневому прикриттю, українським оборонцям вдалося виконати завдання без втрат із боку рятувальної місії, повністю перехопивши ініціативу у супротивника.

"В результаті цієї сміливої операції ми успішно вивели 21-го українського військовослужбовця та додатково евакуювали з небезпечної зони двох цивільних громадян, — резюмували у командуванні полку "Скеля", підбиваючи підсумки блискавичного нальоту. Розповідаючи про втрати з боку ворога під час зачистки рубежів, військові підсумували: — Окрім повного розгрому ворожого заслону, наші воїни взяли в полон дев’ятьох російських військовослужбовців".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що штурмовики полку "Скеля" переходять під оперативне командування корпусу "Азов" на Донеччині.



