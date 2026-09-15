Попереду вкрай серйозна проблема: експерт зробив тривожне застереження про страшний задум Путіна

Російські війська можуть спробувати активізувати механізовані штурми з настанням осінньої негоди, коли погодні умови ускладнять роботу української авіації та безпілотників. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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За його словами, зараз російське командування не поспішає масово виводити бронетехніку безпосередньо на лінію бойового зіткнення через високу загрозу її ураження дронами. Однак ситуація може змінитися після погіршення погоди.

"Як тільки почнеться осіння негода — тумани, дощ, низька хмарність, обледеніння, коли ми не зможемо літати ні дронами, ні розвідкою, росіяни виведуть техніку вперед", — прогнозує Світан.

Військовий експерт вважає, що саме тоді противник може спробувати зробити ставку на бронетехніку та механізовані штурми. За його оцінкою, російські танки вже зараз здатні прориватися на значну відстань під ударами безпілотників, тому масштабніше використання "заліза" може створити серйозну проблему для української оборони.

"Попереду серйозна проблема — щонайменше осіннє загострення російське", — наголосив Світан.

Окремо він прокоментував можливість активізації РФ на півночі. На думку експерта, росіяни можуть створювати так званий північний фронт уздовж прикордоння Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ, навпроти Чернігівської, Сумської та Харківської областей України. Водночас сценарій прямого масштабного руху на Київ він оцінює скептично.

Портал "Коментарі" вже писав, що майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку може виявитися для Києва складнішою, ніж здається на перший погляд. Існує ризик нового загострення у відносинах із Вашингтоном, що за найгіршого сценарію здатне позначитися на американській підтримці України. Про це заявив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.