Попереду 30 непростих днів: озвучено тривожну заяву про майбутнє енергетики

На стан енергетичної системи України впливають не лише російські обстріли, а й погодні умови – сильні морози та короткий світловий день. Через це покращення ситуації в енергетиці очікується приблизно після 20 лютого, коли тривалість світлового дня збільшиться, а виробництво електроенергії завдяки сонячним установкам зросте. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, член фракції "Слуга народу", передає "Радіо Свобода". Він наголосив, що найближчі 30 днів будуть складними для енергосистеми, і українцям варто підготуватися до обмежень.

Фото: з відкритих джерел

Герус нагадав, що за прогнозами вже з середини січня або наступного тижня енергетична ситуація має покращитися, проте це можливо лише за умови відсутності нових обстрілів, які з великою ймовірністю можуть відбутися.

"До 15–20 лютого ситуація залишатиметься складною. Полегшення очікуємо, коли трохи спадуть морози, а тривалість світлового дня збільшиться. Сонячні електростанції почнуть працювати ефективніше, і це одразу полегшить навантаження на систему", – зазначив нардеп.

Найгірша ситуація наразі спостерігається в Одеській області та місті Одеса, а також погіршуються умови в Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Запоріжжі та Києві. За словами Геруса, особливо складно в столиці через активізацію російських ударів по енергетичних об’єктах Києва та навколишньому енергокільці. Відзначено, що за останній місяць удари по київських об’єктах відбувалися навіть частіше, ніж по Харкову. При цьому нардеп підкреслив, що проблеми столиці не є наслідком повного провалу підготовки до зими.

