Полювання на «Гербери» та «Герані»: українські інженери створили високошвидкісний дрон-перехоплювач із ШІ

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс посилив лінійку технологічного озброєння для протиповітряної оборони ближньої дії, створивши ефективну альтернативу дорогим зенітним ракетам. Модифікована модель зенітного безпілотника спроєктована на базі свого попередника "Зореліт v4", який уже отримав офіційний номенклатурний номер НАТО та продемонстрував успішні результати на полі бою.

«Зореліт v5», вигляд зверху. Фото: ТОВ «Влучник»

Керівництво компанії-розробника заявило про повну технічну готовність виробу до серійного виробництва та експлуатації на фронті.

""Зореліт v5" пройшов повний цикл випробувань і готовий до постачання у війська, — офіційно повідомив "Мілітарному" директор ТОВ "Влучник" Степан Радібог, підтверджуючи високі тактико-техничні результати внутрішніх тестів. Окреслюючи доступні механізми закупівлі нових комплексів для потреб Сил оборони, керівник компанії додав: — Ми повністю відкриті до прямих контрактів із військовими частинами вже сьогодні, а після проходження офіційної кодифікації зробимо виріб доступним і через єБали".

Технічні параметри безпілотника дозволяють йому ефективно нівелювати загрози від російських розвідувальних апаратів, а також новітніх модифікацій БпЛА "Гербера" та "Герань" різних поколінь. Максимальний радіус дії на одному акумуляторі становить 47 кілометрів, а за середньої швидкості у 200 км/год дрон може перебувати в повітрі близько 17 хвилин.

Головною перевагою системи є її повна автоматизація та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби завдяки розумним цифровим алгоритмам.

"Комплекс оснащений інноваційною системою автоматичного виявлення та підсвічування цілі із застосуванням алгоритмів ШІ, — розповідають інженери конструкторського бюро про внутрішнє наповнення "Зореліта". Конструктори наголошують на високій автономності апарата у фінальній фазі атаки: — Розробниками передбачене автоматичне доведення перехоплювача до цілі на фінальній ділянці польоту за технологією last mile. Окремою важливою опцією є інтеграція із системою SkyMap, яка забезпечує автоматичний вихід в район перебування об'єкта та побудову оптимальної траєкторії перехоплення з урахуванням витрати енергії".

Базова комплектація безпілотника має серйозне радіоелектронне оснащення, що включає потужний відеопередавач на 2,5 Вт, гнучку систему керування ELRS із вибором робочих частот, поворотну камеру та плату ініціації боєприпасу з подвійним контуром захисту. Крім того, виробник впровадив жорсткий внутрішній аудит якості: кожна одиниця перед передачею на фронт проходить обов'язковий контрольний політ, відеозапис якого зберігається у базі даних для відстеження надійності використаних деталей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Зеленський заявив про успішне випробування безпілотників-перехоплювачів реактивних "шахедів".