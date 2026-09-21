Полювання на «Гербери» та «Герані»: українські інженери створили високошвидкісний дрон-перехоплювач із ШІ

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Недилько Ксения
Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс посилив лінійку технологічного озброєння для протиповітряної оборони ближньої дії, створивши ефективну альтернативу дорогим зенітним ракетам. Модифікована модель зенітного безпілотника спроєктована на базі свого попередника "Зореліт v4", який уже отримав офіційний номенклатурний номер НАТО та продемонстрував успішні результати на полі бою.
«Зореліт v5», вигляд зверху. Фото: ТОВ «Влучник»
Керівництво компанії-розробника заявило про повну технічну готовність виробу до серійного виробництва та експлуатації на фронті.
Технічні параметри безпілотника дозволяють йому ефективно нівелювати загрози від російських розвідувальних апаратів, а також новітніх модифікацій БпЛА "Гербера" та "Герань" різних поколінь. Максимальний радіус дії на одному акумуляторі становить 47 кілометрів, а за середньої швидкості у 200 км/год дрон може перебувати в повітрі близько 17 хвилин.
Головною перевагою системи є її повна автоматизація та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби завдяки розумним цифровим алгоритмам.
Базова комплектація безпілотника має серйозне радіоелектронне оснащення, що включає потужний відеопередавач на 2,5 Вт, гнучку систему керування ELRS із вибором робочих частот, поворотну камеру та плату ініціації боєприпасу з подвійним контуром захисту. Крім того, виробник впровадив жорсткий внутрішній аудит якості: кожна одиниця перед передачею на фронт проходить обов'язковий контрольний політ, відеозапис якого зберігається у базі даних для відстеження надійності використаних деталей.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Зеленський заявив про успішне випробування безпілотників-перехоплювачів реактивних "шахедів".