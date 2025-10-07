Полтавщина оговтується від пекельного удару росіян: масштаби пошкоджень вражають

У ніч на 7 жовтня російські війська завдали дронового удару по Полтавській області, що спричинило пожежі та значні руйнування цивільної інфраструктури. На місці працюють рятувальні служби, які ліквідують наслідки атаки.

За інформацією голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, у результаті удару постраждали складські приміщення, рухомий склад залізниці, а також енергетичний об'єкт, що призвело до тимчасового припинення електропостачання. Відключення торкнулося 28 юридичних та 1070 побутових споживачів, проте пощастило — постраждалих серед населення немає.

ДСНС України повідомила, що внаслідок влучання по об'єктах цивільної інфраструктури виникли пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Для гасіння пожеж було задіяно 16 одиниць техніки та 64 рятувальники, а також спеціальний пожежний поїзд від Укрзалізниці.

Раніше, у ніч на 7 жовтня, під час повітряної тривоги в Полтаві пролунали вибухи. Повітряні сили України попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста, а голова ОВА підтвердив активну роботу сил протиповітряної оборони.

