Політичне самогубство чи вимушений крок: що змусить Зеленського поїхати до Москви

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наполягав на зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним, щоб врегулювати спірні питання. У Кремлі не відмовляються, однак висувають ультиматум — зустріч в Москві. На це не погоджується Зеленський. Штучний інтелект проаналізував, хто чи що може змусити президента України поїхати до Москви.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, змусити Володимира Зеленського приїхати до Москви може збіг кількох обставин: посилення тиску з боку США, загроза скорочення військової допомоги та узгоджена позиція ключових європейських союзників. Однак навіть за такого сценарію візит не буде автоматичним рішенням.

Вирішальним питанням стане те, що Україна отримає натомість. Якщо зустріч буде лише символічною, без реальних гарантій безпеки та зрозумілого механізму припинення війни, погоджуватися на неї буде політично ризиковано. Кремль може використати сам факт приїзду як пропагандистську перемогу.

ChatGPT також наголошує: переговори мають відбуватися в прийнятному для України форматі. Київ, імовірно, намагатиметься сам визначати місце зустрічі, а не приймати умови Кремля.

Gemini вважає, що жодні обставини чи політичні фігури не змусять Зеленського поїхати на переговори до столиці країни-агресорки. Серед головних причин чат-бот називає ризики для фізичної безпеки президента та загрозу державному суверенітету.

На думку Gemini, українське суспільство й армія сприйняли б такий візит як капітуляцію. Навіть якщо західні партнери наполягатимуть на діалозі заради припинення війни, переговори мають відбуватися на нейтральному майданчику — у країнах Європи чи Близького Сходу.

Gemini також розглядає вимогу приїхати до Москви як можливу пропагандистську пастку Кремля, спрямовану на приниження України. Тому такий сценарій чат-бот вважає практично неможливим.

DeepSeek також вважає поїздку Зеленського до Москви малоймовірною. На думку чат-бота, ситуація могла б змінитися, якби Москва відмовилася від попередніх ультиматумів щодо відведення українських військ і територій. Однак, за оцінкою DeepSeek, Кремль продовжує наполягати на своїх вимогах.

Потенційним важелем впливу DeepSeek називає тиск США. Водночас чат-бот зазначає, що навіть Трампу не вдалося домогтися такого рішення. Європа, на думку DeepSeek, не наполягатиме на візиті, оскільки сама побоюється бути усунутою від переговорного процесу.

Висновок DeepSeek: поїздка до Москви для Зеленського — політичне самогубство, і жоден серйозний союзник не стане вимагати цього відкрито. Радше навпаки: якщо тиск і буде, то на Путіна — щодо зміни майданчика.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що поїздка Зеленського до Москви малоймовірна, а вимоги Кремля щодо місця переговорів створюють додаткову перешкоду. Водночас ChatGPT допускає, що сильний тиск США та союзників може вплинути на рішення Києва. Gemini категорично відкидає такий сценарій через безпекові й політичні ризики, а DeepSeek вважає ключовою умовою зміну позиції Москви та її відмову від ультиматумів.

Отже, головне питання — не лише хто може тиснути на Зеленського, а й чи запропонує Кремль умови, за яких переговори матимуть для України реальний сенс.

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