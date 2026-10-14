«Політ наосліп»: експерт попередив про нову страшну неприємність Трампа для України

Можливі обмеження роботи Starlink становлять серйозний виклик для України, оскільки супутниковий зв’язок відіграє важливу роль у забезпеченні військових комунікацій та виконанні бойових завдань. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Коментуючи повідомлення про обмеження швидкості роботи терміналів Starlink в Україні, дипломат зазначив, що залежність від таких технологій може створювати додаткові ризики для Сил оборони. Водночас він наголосив, що наслідки цієї ситуації залежать від можливості адаптуватися та використовувати інші засоби.

"Це справді те, що нам може на певний період часу завдати справді неприємностей, тому що це, знаєте, як політ всліпу", — сказав Огризко.

За його словами, відсутність звичних можливостей супутникового зв’язку ускладнює виконання завдань, однак не означає, що Україна позбавлена варіантів дій. Дипломат звернув увагу на те, що координати російських енергетичних об’єктів відомі, а основна складність полягає в тому, щоб дістатися до цілей і подолати російську протиповітряну оборону.

Огризко також назвав серед головних викликів для України російські балістичні ракети та реактивні ударні безпілотники. На його думку, необхідно масштабувати засоби протидії таким загрозам і розвивати власні технологічні можливості.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупанти могли заздалегідь накопичувати балістичні ракети, щоб завдати масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні опалювального сезону. Авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі УНІАН пояснив, чому Росія вдалася до масштабної атаки та якої мети прагне досягти.