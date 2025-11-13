Покровськом не обмежиться: озвучено попередження про російську окупацію цілого регіону

Військовий експерт Олег Жданов попередив про ймовірність масштабного наступу російських окупантів на Запорізькому напрямку. У коментарі ТСН.ua він підкреслив, що ця ділянка фронту є однією з найбільш вразливих для українських оборонних сил через особливості місцевості та стратегічне значення регіону.

Фото: з відкритих джерел

"Росії вкрай потрібен плацдарм на правому березі Дніпра. Запорізька область в цьому сенсі найбільш уразлива. Пойма колишнього водосховища підсохла, пройшло три роки. Виросли молоді дерева, які витягли вологу, тому тепер може пройти і техніка. І Дніпро там мілководний і вузький. Я колись казав про таку формулу: обороняючи Покровськ, треба не втратити Запоріжжя", — зазначив Жданов.

Водночас експерт зазначає, що говорити про катастрофу поки зарано.



"До катастрофи дуже далеко. Я б навіть не застосовував це слово. Критична ситуація? Так. Але у нас бували критичні ситуації. Росія має тотальну перевагу в особовому складі і у повітрі. Щодо авіації, то ми не досягли паритету. Росіяни мають можливість просто виносити наші позиції, а потім особовим складом вичавлювати нас з цих позицій, де суцільні воронки", — підкреслив він.

За словами Жданова, складність ситуації на фронті частково пояснюється прорахунками у військовому керівництві, зокрема недосконалою системою управління військами. Водночас він додає, що українські сили мають потенціал для утримання позицій, і правильна організація оборони може значно зменшити ризики. Експерт закликав до пильності та стратегічного планування, наголошуючи на важливості контролю за критичними напрямками та недопущення втрати стратегічних точок.

Як вже писали "Коментарі", ім'я Тимура Міндіча останніми днями не сходить із заголовків українських ЗМІ. Бізнесмена та продюсера підозрюють у великому корупційному скандалі в енергетичній сфері, проте його діяльність не обмежується лише цією галуззю. Як стало відомо, Міндіч також брав участь у кіновиробництві та був продюсером популярного українського серіалу "Зворотний напрямок".