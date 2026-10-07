Російська армія влаштувала Україні чергову криваву ніч, завдавши масованого удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Президент України Володимир Зеленський назвав наслідки атаки черговим свідченням російського терору.

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За словами глави держави, особливо трагічним став удар по Прилуках на Чернігівщині, де російська атака зруйнувала житловий будинок. На момент повідомлення було відомо про п’ятьох загиблих та 26 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривали, оскільки під завалами могли залишатися люди.

"Сьогодні Путіну на день народження російська армія “подарувала” знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема п’ятьох дітей", — заявив Зеленський.

Російські удари також пошкодили житлові будинки у Дніпрі та Кременчуці. Жертви та постраждалі були й в інших містах, зокрема у Києві та Олександрії. У Запоріжжі внаслідок атаки дрона пошкоджено багатоповерхівку. Загалом під ударом опинилися Київ та 12 областей України.

Зеленський наголосив, що однією з головних цілей російської атаки була українська енергетика. За його словами, РФ застосувала близько 70 ракет, серед яких значну частину становила балістика, а також ударні безпілотники.

"Одна з ключових мішеней — наша енергетика. Росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також “шахеди”. На жаль, вдалося збити лише частину", — зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що саме російська балістика залишається одним із найбільших викликів для України. Тому Київ продовжує працювати над посиленням протиповітряної оборони та шукає додаткові ракети для систем Patriot.

"Пакети ППО для нас зараз — це життєва необхідність. Саме тому ми щодня шукаємо ракети до “Петріотів”, які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія може використовувати масштабні економічні проєкти як спосіб сформувати додаткові важелі впливу на президента США Дональда Трампа.