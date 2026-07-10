Подальші події у війні стануть великим випробуванням для України: ці сценарії не вселяють надії

Попри численні сподівання і прогнози завершення активної фази війни в Україні до кінця літа 2026 року, з боку російського диктатора Володимира Путіна наразі нема жодних ознак, які б свідчили про поліпшення ситуації. Навпаки, у Кремлі зовсім не приховують своїх імперських амбіцій, зокрема щодо повного захоплення Донбасу та міжнародного визнання контролю Москви над тимчасово окупованими територіями України. Все це спонукає до думки, що принаймні найближчі півроку українцям все ще доведеться долати величезні економічні та моральні труднощі, спричинені повномасштабною війною. Які виклики найближчим часом стануть головною проблемою для українців? Видання "Коментарі" з'ясувало думку з цього приводу у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найближчими місяцями Україну очікує непростий період. Росія, ймовірно, продовжить робити ставку на масовані удари по містах, енергетичній інфраструктурі та спроби виснажити українське суспільство. Одним із головних викликів залишатиметься забезпечення достатньої кількості засобів ППО, боєприпасів і стабільної міжнародної військової допомоги. Не менш важливими будуть економічна стійкість країни та збереження людського ресурсу.

Водночас підстав для суто песимістичних прогнозів немає. Україна вже неодноразово демонструвала здатність швидко адаптуватися до нових загроз, нарощувати власне виробництво дронів і далекобійних засобів ураження та завдавати відчутних ударів по військовій інфраструктурі Росії. Крім того, більшість західних партнерів продовжує підтримувати Київ, хоча темпи й обсяги допомоги залишаються предметом політичних дискусій.

Тому найбільш імовірним видається змішаний сценарій: короткостроково війна може стати ще інтенсивнішою, однак у середньостроковій перспективі перевагу матиме сторона, яка зможе швидше нарощувати технології, виробництво озброєнь і зберігати підтримку союзників. Саме ці фактори, а не лише ситуація на лінії фронту, визначатимуть подальший розвиток подій.

За версією чат-боту Gemini, найближчим часом на Україну чекають два критичні виклики: утримання виснажливого фронту (зокрема на Покровському та Костянтинівському напрямках) та порятунок енергосистеми. Через масовані атаки РФ, де на один об'єкт летить до 25 дронів одночасно, втрачено близько 50% генерації. Попереду загроза глибокої кризи взимку через удари по розподільчих мережах і газосховищах.

Розвиток подій не буде однозначно песимістичним чи оптимістичним, він буде реалістично-жорстким. З одного боку, немає підстав для наївного оптимізму: тиск на виснажену ППО балістикою величезний, а дефіцит маневрової генерації змусить країну жити в умовах жорстких графіків відключень. З іншого — песимізм теж безпідставний. Україна перейшла до безпрецедентних дзеркальних відповідей. Масштабні удари дронами й СБС по енергетичних вузлах Криму, російських НПЗ та логістиці доводять, що війна остаточно перестала бути грою в одні ворота. Ситуація застигла в точці екстремального паритету виснаження, де вистоїть той, чий тил виявиться міцнішим.

Чат-бот Copilot стверджує, що Україну очікують серйозні виклики, пов’язані з війною. По-перше, це ракетні та дронові удари, які Росія використовує для виснаження енергетичної та транспортної інфраструктури. Восени та взимку вони можуть посилитися, створюючи гуманітарні проблеми. По-друге, економічний тиск: війна виснажує ресурси, а відновлення зруйнованих міст і систем потребує колосальних витрат. По-третє, психологічна стійкість суспільства — тривала війна вимагає витримки, і Кремль намагається підірвати моральний дух українців.

Чи варто чекати оптимістичного чи песимістичного розвитку? Реалістично — ситуація залишатиметься складною, але є підстави для обережного оптимізму. Україна отримує дедалі більше підтримки від союзників, зокрема у сфері ППО та озброєнь, що знижує ефективність російських атак. Водночас внутрішня мобілізація та стійкість суспільства доводять, що Кремль не досягне своєї мети. Отже, попри важкі виклики, перспективи для України радше оптимістичні: війна триватиме, але міжнародна підтримка й власна стійкість поступово наближають її завершення на користь Києва.

Таким чином, всі три версії ШІ вважають, що найімовірнішим видається змішаний сценарій. Найближчим часом війна залишатиметься інтенсивною: Росія продовжить масовані атаки та намагатиметься виснажити Україну. Водночас у середньостроковій перспективі вирішальними стануть темпи виробництва озброєнь, розвиток військових технологій, зміцнення українського ОПК та стабільна підтримка союзників.

Портал "Коментарі" вже писав, що Болгарія не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, хоча й збереже низку застережень щодо окремих положень.