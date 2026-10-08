По 16 годин без світла: чи справді росіяни почали застосовувати нову тактику

Росія змінює тактику ударів по енергетиці України, використовуючи дрони з новими зарядами та спеціальними "щупальцями" для пошкодження ліній електропередачі. Експерти попереджають: така тактика може суттєво ускладнити роботу ремонтних бригад та призвести до тривалих відключень світла та тепла цієї зими.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Ворог почав використовувати новий тип зарядів для дронів, встановлювати так звані щупальця.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що російські окупанти почали застосовувати нову тактику при завданні ударів по енергооб'єктах України, що може призвести до відсутності стабільного електропостачання протягом 15–16 годин поспіль.

"Ворог почав використовувати новий тип зарядів для дронів, встановлювати так звані вусики, які допомагають перерізати лінії електропередач. На це буде накладатися, що над об’єктами влучання будуть постійно кружляти дрони і ремонтні бригади не зможуть вийти. За песимістичного сценарію можемо по 15-16 годин поспіль бути без стабільного електропостачання", – розповів експерт.

За його словами, найбільш уразливі до ворожих ударів мешканці лівого берега Києва, які взимку можуть залишитися не лише без світла, а й без тепла.

"Цю тактику ворог близько двох місяців зазнавав на лінії електропередач біля мікрорайону Осокорки у столиці. І під час передостаннього обстрілу ми бачили – особливо ті, хто користується Південним мостом, – що ворог обрізав величезну опору лінії електропередач над Дніпром. Це такі з'єднувачі, які пов'язують правий і лівий берег. якраз з Рівненської АЕС, тому саме лівому березі загрожує відсутність стабільного теплопостачання та стабільного електропостачання", – підсумував Ігнатьєв.

Росія вже випустила по українських енергетичних об'єктах понад 2 000 ракет і понад 13 000 дронів

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що останнім часом лунає багато чи не апокаліптичних прогнозів щодо майбутньої зими. Однак ситуація не така погана, як може здатися. Хоча без відключень навряд чи вдасться пережити зиму.

За його словами, Україна набагато краще підготовлена до опалювального сезону, ніж минулого року. Тому є підстави для певного оптимізму.

Як підкреслив Рябцев, Росія вже випустила по українських енергетичних об'єктах понад 2 000 ракет та понад 13 000 дронів. Незважаючи ні на що, енергетика працює, хоча локально і запроваджуються певні обмеження. Однак це пов'язано не з нестачею генерації, а з пошкодженням конкретних об'єктів, які одразу починають ремонтувати.

На жаль, деякі об'єкти фізично неможливо захистити. Їх не вдасться розмістити під землею. Зокрема це стосується відкритих розподільчих пристроїв. Потрібен просто час, щоби енергетики їх замінили.

"Зараз у мене вдома має бути відключення. Їх нема. Що це означає? Енергетики встигли раніше і забезпечили мене та сусідів електрикою без обмежень. Ці відключення відбуваються не тому, що Україна не готова чи не готувалася до опалювального сезону. Ні, росіяни просто завдають ударів по енергетиці. Це факт, який супроводжуватиме нас упродовж усієї війни. Але це не означає, що всі сидять склавши руки", – зазначив Рябцев.

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