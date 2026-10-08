По 16 годин без світла: чи справді росіяни почали застосовувати нову тактику

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росія змінює тактику ударів по енергетиці України, використовуючи дрони з новими зарядами та спеціальними "щупальцями" для пошкодження ліній електропередачі. Експерти попереджають: така тактика може суттєво ускладнити роботу ремонтних бригад та призвести до тривалих відключень світла та тепла цієї зими.
Відключення світла. Фото: із відкритих джерел
Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що російські окупанти почали застосовувати нову тактику при завданні ударів по енергооб'єктах України, що може призвести до відсутності стабільного електропостачання протягом 15–16 годин поспіль.
За його словами, найбільш уразливі до ворожих ударів мешканці лівого берега Києва, які взимку можуть залишитися не лише без світла, а й без тепла.
Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що останнім часом лунає багато чи не апокаліптичних прогнозів щодо майбутньої зими. Однак ситуація не така погана, як може здатися. Хоча без відключень навряд чи вдасться пережити зиму.
За його словами, Україна набагато краще підготовлена до опалювального сезону, ніж минулого року. Тому є підстави для певного оптимізму.
Як підкреслив Рябцев, Росія вже випустила по українських енергетичних об'єктах понад 2 000 ракет та понад 13 000 дронів. Незважаючи ні на що, енергетика працює, хоча локально і запроваджуються певні обмеження. Однак це пов'язано не з нестачею генерації, а з пошкодженням конкретних об'єктів, які одразу починають ремонтувати.
На жаль, деякі об'єкти фізично неможливо захистити. Їх не вдасться розмістити під землею. Зокрема це стосується відкритих розподільчих пристроїв. Потрібен просто час, щоби енергетики їх замінили.
Читайте також на порталі "Коментарі" – нічна атака на Київ стала смертельною: що відомо про загиблих.