Плану закінчення війни немає: Зеленському озвучили ультимативну вимогу про відставку



















Президент Володимир Зеленський має відкрито розповісти громадянам, як бачить завершення війни з Росією та на які умови готовий погодитися під час можливих переговорів. Якщо конкретного плану немає, глава держави повинен залишити посаду. Таку думку висловив колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.

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На його переконання, відсутність чіткої позиції влади породжує невизначеність і створює можливості для обговорення сценаріїв, які можуть передбачати нейтральний статус України або обмеження її оборонного потенціалу. Луценко вважає, що суспільство має розуміти, якими будуть умови потенційного миру та які ризики вони нестимуть для держави.

"Тільки прямою розмовою президента з народом, де він поставить крапки і скаже, який його план завершення війни. Якщо його немає, значить, повинен іти у відставку", — заявив колишній міністр.

Окремо Луценко порушив питання участі європейських партнерів у можливому переговорному процесі. На його думку, Україна не повинна залишатися осторонь обговорення власного майбутнього, поки ключові домовленості можуть узгоджуватися між США та Росією. Він також закликав звернути увагу на стан оборонної сфери, фінансування армії та дипломатичну роботу Києва.

"Чому в нас немає взагалі делегації ЄС при ймовірних мирних переговорах, коли і Трамп, і Росія грають між собою в одну бізнес-гру, а ми просто вже не за столом, а десь там під столом? Просимо когось попросити за когось", — наголосив Луценко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сполучені Штати можуть бути зацікавлені у відновленні економічної співпраці з Росією навіть попри те, що війна проти України триває. У Києві побоюються, що потенційні домовленості між Вашингтоном і Москвою можуть просуватися під гаслами мирного врегулювання, але не забезпечать припинення російської агресії.