«Планів багато, результату немає»: Зеленського жорстко розгромили за фатальну помилку щодо Путіна

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зробив нову гучну заяву про неготовність російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну, додавши при цьому, що господарю Кремля зрештою доведеться це зробити, оскільки Київ разом із міжнародними партнерами вже має спільне бачення завершення війни. При цьому глава української держави наголосив, що це бачення передбачає подальшу підтримку Києва західними партнерами та перенесенням війни безпосередньо на територію РФ. Чи не є ця заява Зеленського черговим планом, який, зрештою, так і не принесе довгоочікуваного припинення війни в Україні? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати думки експертів з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Потрібен конкретний результат, а не гучні заяви

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає, що регулярне анонсування нових планів щодо завершення війни без помітного результату може бити по довірі до українського керівництва. За його словами, за останній час таких ініціатив було вже чимало, але їхні результати залишаються непереконливими.

"Навіщо він взагалі робить такі заяви, які потім не втілюються в життя? Уже було 40 днів, і була купа різних планів. Це дуже б'є по репутації країни, а в першу чергу — по його репутації", — зазначив експерт.

На думку Бали, публічна демонстрація активності без конкретних досягнень може створити ефект, коли новим заявам перестають довіряти. Експерт порівняв ситуацію з історією про хлопчика, який кілька разів безпідставно кликав людей на допомогу, після чого йому перестали вірити.

"Ти спочатку зроби, а потім уже заявляй. А так це виглядає на фоні того, що ми чуємо і бачимо з Москви, з Кремля. Жодних фактів чи аргументів, які б говорили про те, що вони готові до того, про що говорить Володимир Зеленський, поки немає", — пояснив він.

Водночас Бала назвав головну умову, яка, на його думку, здатна змусити Володимира Путіна погодитися на переговори. Йдеться про зміну ситуації на фронті та посилення зовнішнього тиску на Росію.

"До того часу, поки у Путіна є думка або переконання, що він може перемогти на полі бою, він ні на які перемовини, з моєї точки зору, йти не буде. Тільки конкретні серйозні дії на фронті можуть стати реальним аргументом — паралельно з фінансово-економічним тиском наших партнерів і наданням необхідної допомоги", — наголосив експерт.

Українське керівництво так і не зробило висновків з минулих спецоперацій

Політолог Олесь Доній також скептично ставиться до публічних заяв про майбутні українські операції. Він наголошує, що розкриття деталей потенційних спецоперацій фактично дає противнику час для підготовки. За словами експерта, українське керівництво мало б врахувати досвід попередніх військових кампаній.

"Анонсування спецоперацій уже означає, що противник буде до них готуватися. Приклад із контрнаступом мав би навчити українське керівництво: спецоперації не анонсуються, спецоперації проводяться", — заявив Доній.

Коментуючи слова Зеленського про план, підготовлений Україною разом із союзниками, Доній пропонує розділяти сам факт існування документа та його здатність змінити позицію Росії. Він допускає, що Київ і партнери справді могли напрацювати чергову стратегію.

"Тут 50% можна вірити, а 50% — не вірити. У тому, що в України та союзників є черговий план, я можу повірити. Плани наша влада складати вміє: був план стійкості, був план перемоги. Але чи приведе цей план до того, що Росія погодиться на мир? Звичайно, ні. Ось у це я не вірю", — пояснив політолог.

На думку Донія, головна проблема полягає у відсутності мотивації Кремля завершувати війну. Він вважає, що оптимістичні прогнози про швидке припинення бойових дій не мають достатньої аналітичної основи.

"Поки живий Путін, у Росії немає жодного спонукання до завершення війни. Жодного. Навіть позитивний для України сценарій передбачає кількорічну війну. А середньозважений сценарій — це приблизно ще 12 років", — заявив Доній.

За його словами, публічні заяви про швидкий мир можуть бути спрямовані передусім на підтримку українського суспільства, тоді як реальних передумов для швидкого завершення війни наразі немає.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський може залишатися впливовою політичною фігурою ще тривалий час, однак після завершення війни його роль у новітній історії країни стане предметом серйозних суперечок. Таку оцінку озвучив політолог Олег Саакян.