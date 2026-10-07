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План тотального знишщення України вже на столі: експерт попередив про страшні наслідки

Політолог вважає, що нав’язуваний під виглядом миру сценарій може означати втрату суверенітету та новий етап російської агресії

7 жовтня 2026, 16:35
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Клименко Елена








Розмови про можливий мир із Росією не варто автоматично сприймати як шлях до завершення війни. На думку політолога Михайла Самуся, за подібними заявами може стояти значно небезпечніший сценарій — поступове примушування України до капітуляції.

План тотального знишщення України вже на столі: експерт попередив про страшні наслідки

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що російські удари по тилу, енергетиці та цивільній інфраструктурі можуть бути частиною ширшої стратегії тиску на українське суспільство. За його словами, Кремль прагне створити відчуття, що подальший опір нібито не має сенсу.

"Я вважаю, що це абсолютно не конспірологія, це та реальність, в якій ми живемо. Росія сотнями років хотіла би мати Україну окупованою, підлеглою, можливо, просто знищеною на українській території", — заявив Самусь. 

Політолог наголосив, що припинення бойових дій саме по собі ще не означає миру. Якщо домовленості передбачатимуть відмову України від територій, суверенітету чи права самостійно визначати власне майбутнє, наслідки можуть бути значно серйознішими за звичайне перемир’я.

"В результаті в нас буде не мир, а просто знищення українців. Тобто уявимо собі, що ми погоджуємося на капітуляцію", — сказав він.

За словами Самуся, небезпека полягає і в поступовому розширенні російських вимог. Він вважає, що після перших поступок Москва може вимагати дедалі більшого, аж до фактичного стирання української ідентичності.

"Тому, коли нам зовнішні сили говорять про якийсь мир, ми розуміємо, що це капітуляція", — підсумував політолоаг. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у жовтні російські окупанти можуть зробити енергетичну інфраструктуру України однією з головних цілей своїх атак. Причиною цього є початок опалювального сезону, коли стабільна робота енергосистеми набуває особливого значення.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=i3QiDLSM4v4
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