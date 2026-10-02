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Південний міст Києва під новою загрозою: у США розповіли, чим насправді могла вдарити Росія

ISW припускає, що нові кумулятивні заряди дозволять російським дронам точково бити по найбільш уразливих елементах великих мостів та іншої укріпленої інфраструктури

2 жовтня 2026, 10:43
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Кравцев Сергей

Російські війська могли почати використовувати модернізовані дальнобійні дрони з кумулятивними бойовими частинами для ураження великих укріплених об'єктів. Зокрема, може йтися про Південний міст у Києві, який уже ставав за мету російських ударів. Про це йдеться у аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Південний міст Києва під новою загрозою: у США розповіли, чим насправді могла вдарити Росія

Удар по Південному мосту. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, атаки на міст можуть бути частиною ширшої російської кампанії завдати шкоди українській економіці та транспортній інфраструктурі столиці. Російські військові блогери, у свою чергу, стверджували, що повторні удари по одній ділянці споруди мають ускладнити рух та поступово посилювати пошкодження.

Український радник з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, 30 вересня повідомив про застосування російськими військами 40-кілограмової кумулятивної боєголовки на реактивних дронах на кшталт "Герань". За його даними, такі боєприпаси могли призначатися для ураження опор ліній електропередачі та сталевих елементів мостів.

Кумулятивний заряд відрізняється тим, що концентрує енергію вибуху на невеликій ділянці. Це дозволяє ефективніше пробивати бетон і загартовану сталь, тому подібна боєголовка потенційно становить загрозу для мостів, укріплень та інших захищених конструкцій.

При цьому ISW наголошує: точно встановити, який саме тип бойової частини використовувався безпосередньо при атаці на Південний міст, поки що неможливо. Російські військові блогери розходяться у версіях – одні пов'язують нову боєголовку з ударом по мосту, інші стверджують, що її застосовували проти ліній електропередачі.

Якщо інформація про нову модифікацію підтвердиться, вона може розширити можливості російських ударних дронів. Повторне ураження тих самих уразливих елементів потенційно здатне поступово збільшувати пошкодження об'єктів, які важко вивести з ладу одним ударом.

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