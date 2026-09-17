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Після виборів Путін шокує росіян своїм жорстким рішенням: розкрито план Кремля щодо війни

Олександр Коваленко прогнозує, що після виборів Кремль може запустити нову хвилю мобілізації під іншою назвою та посилити обмеження на виїзд із Росії

17 вересня 2026, 12:15
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Клименко Елена

Після виборів до Держдуми Росія може розпочати нову хвилю мобілізації, однак Кремль, імовірно, уникатиме формулювання "загальна мобілізація". Одночасно можуть бути запроваджені обмеження на виїзд із країни для чоловіків призовного віку. Такий прогноз озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Після виборів Путін шокує росіян своїм жорстким рішенням: розкрито план Кремля щодо війни

Мобілізація у Росії. Фото: 24Канал

За його словами, російська влада може використати іншу юридичну назву для нового набору до війська, зокрема представити його як чергову "часткову мобілізацію". 

"Мобілізацію проводитимуть відкрито, але під різними назвами, наприклад, оголосять "часткову мобілізацію 2.0"", — заявив Коваленко. 

Оглядач пояснив, що Кремль намагатиметься уникнути формулювань, які могли б означати офіційне визнання війни та спричинити додаткові політичні й юридичні наслідки. 

За прогнозом Коваленка, у разі початку нового призову восени мобілізованих можуть відправляти на фронт у максимально стислі строки.

"Якщо в жовтні розпочнеться мобілізація, вже в листопаді новобранці будуть на полі бою. Не здивуюся, якщо перших мобілізованих відправлять на фронт уже 14–15 жовтня", — зазначив експерт. 

Він припускає, що тривалої підготовки новобранців може не бути, а нові підрозділи використовуватимуть передусім для поповнення втрат і кадрового дефіциту російської армії.

Ще одним можливим наслідком мобілізації Коваленко називає посилення контролю на кордонах РФ. На його думку, частина росіян призовного віку спробує залишити країну, тому Кремль може обмежити можливості для виїзду.

"Щойно відбудуться вибори і старі-нові депутати займуть місця в Держдумі, Росія одразу ж закриє кордони", — прогнозує Коваленко.

Портал "Коментарі" раніше писав, що російські війська восени можуть розширити перелік цілей для масованих атак по Україні. Окрім енергетичної інфраструктури, під загрозою можуть опинитися об'єкти водопостачання. Частину ракет, які спочатку могли готувати для ударів по енергетиці, російські військові здатні переорієнтувати на водоканали.



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