Після ультиматуму Україні щодо НПЗ Трамп вийде із берегів стало відомо про страшний сценарій війни



















Президент США Дональд Трамп хотів би бачити війну Росії проти України виключно як конфлікт, у якому Київ захищається, але не завдає ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі. Такий підхід, вважає оглядач, створює нерівні умови для сторін і обмежує можливості України послаблювати воєнний потенціал противника, вважає журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

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Експерт пов’язує цю позицію з американським ставленням до Росії як до великої держави, удари по якій нібито мають бути неприпустимими. За його словами, саме цим можна пояснювати тиск щодо українських атак на російські нафтопереробні об’єкти та обмеження окремих можливостей американської підтримки.

"З точки зору Трампа, російсько-українська війна має бути з нашого боку оборонною війною. Він хоче, щоб ми повернулися до ситуації, яка була до 2025 року: Росія намагається окупувати нашу територію і нас знищує, а ми обороняємося, збиваємо ракети та безпілотники й не пускаємо далі російську армію. Але територія Росії має залишатися недоторканною", — зазначив Портников.

Журналіст вважає, що така логіка може поступово звужувати для України перелік цілей, по яких дозволено завдавати ударів. Якщо Київ погодиться не атакувати нафтопереробні підприємства, наступними обмеженнями можуть стати удари по військових заводах чи енергетичних об’єктах. Це, за його оцінкою, послаблювало б можливості України впливати на здатність Росії продовжувати війну.

"Сьогодні тобі кажуть не бити по нафтопереробці, завтра — не бити по військових заводах, а післязавтра — не чіпати енергетику. Мовляв, ми навіть дамо тобі чим оборонятися, тільки не чіпай російські об’єкти. У цьому й полягає логіка такого підходу", — пояснив оглядач.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися підписання мирної угоди між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні у Флориді. Президент України Володимир Зеленський вважає такий сценарій цілком реальним, однак наголошує, що спочатку потрібно зупинити гарячу фазу війни.