Після тиску Трампа на Україну довіра до Зеленського різко змінилася серед українців

У жовтні рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського помітно змінився. Соціологи пов’язують це з реакцією суспільства на тиск з боку США та критичними заявами Дональда Трампа.

Довіра до Зеленського зросла

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), упродовж 10–16 жовтня Зеленському довіряли 57% опитаних українців. До тиску з боку Трампа 8–9 жовтня цей показник становив 43%. Крім того частка тих, хто не довіряє президенту, скоротилася з 52% до 39%.

Загалом довіру до глави держави висловили 54% респондентів, тоді як 41% заявили про недовіру. Баланс довіри та недовіри становить +13 відсоткових пунктів.

У КМІС припускають, що різка зміна настроїв може свідчити про ефект "згуртування навколо прапора". Він виникає, коли зовнішній тиск або загроза спонукають суспільство об’єднуватися навколо керівництва країни.

Виконавчий директор інституту Антон Грушецький зазначає, що українці можуть критикувати Зеленського через внутрішні проблеми, зокрема корупцію в його оточенні та кадрові рішення. Проте у питаннях міжнародної політики, оборонної підтримки та захисту інтересів України за кордоном оцінки президента можуть бути прихильнішими.

Інша важлива тенденція стосується можливих переговорів із Росією. За даними КМІС, 73% опитаних не погоджуються з тим, що українська влада має бути поступливішою на переговорах. Підтримують таку позицію 20% респондентів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що рейтинг Трампа різко змінився напередодні виборів у США.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський на 7 місці в рейтингу довіри серед українців.