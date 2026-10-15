Після слів Зеленського довго чекати не довелося: по якому важливому НПЗ вдарила Україна

У ніч на 15 жовтня російські регіони зазнали нової масованої атаки безпілотників. У Рязанській області влада підтвердила спалах на території нафтопереробного заводу. Про це повідомив губернатор регіону Павло Малков, також про атаку прозвітувало Міноборони Росії.

Атака на Рязанський НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За словами Малкова, безпілотники атакували область вночі та вранці. Крім НПЗ, пошкодження зафіксовано на території іншого підприємства в Рязані: там постраждали складське приміщення та автомобілі.

Губернатор стверджує, що внаслідок атаки серед цивільного населення постраждалих немає. На місцях подій працюють оперативні служби, а регіональна влада встановлює масштаби матеріальних збитків.

Подробиці пошкоджень нафтопереробного заводу та можливі наслідки для його роботи офіційно не уточнюються. Незалежне підтвердження масштабів руйнувань на момент публікації немає.

Особливої уваги атаці надає її час: вона сталася після того, як президент України Володимир Зеленський публічно заявив про поновлення ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Така інфраструктура має стратегічне значення для російського паливного сектора та економіки, зокрема через роль експорту енергоносіїв.

Україна раніше неодноразово завдавала ударів по об'єктах нафтової промисловості Росії. Подібні атаки можуть призводити до пошкодження виробничих потужностей та ускладнювати роботу паливної інфраструктури. У цьому реальні наслідки кожного удару залежить від характеру ушкоджень і термінів відновлення об'єкта.

Офіційних даних про те, наскільки серйозно постраждав Рязанський НПЗ і чи вплине те, що сталося на обсяги переробки нафти, поки що немає.

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