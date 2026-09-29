Після провалу атак по складам Путін перейшов до найшгіршого сценарію: українців ошелешили прогнозом

Росія активно шукає нові вразливі місця України, оскільки попередні удари по військових об’єктах і складах, за оцінкою військового експерта Олега Жданова, не дали очікуваного результату. Тепер Кремль намагається змінювати цілі та знайти спосіб вплинути не лише на ситуацію на фронті, а й на внутрішню стабільність України. Про це Жданов розповів у коментарі ТСН.ua.

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За словами експерта, російські військові перебувають у стані активного пошуку цілей, які могли б мати відчутний вплив на перебіг війни. Водночас атаки на українські військові об’єкти та склади, попри завдані пошкодження, не призвели до кардинальних змін на фронті.

"Справа у тому, що РФ в пошуку. Вони в інтенсивному пошуку. Вони зрозуміли, що у нас немає таких військових об’єктів, які б впливали на ситуацію на фронті", — пояснив Жданов.

Він зазначив, що російські удари по складах також не дозволили Москві досягти бажаного ефекту. Саме тому, на його думку, РФ намагається визначити іншу критичну точку, удар по якій міг би створити серйозні проблеми для України.

"Вони доволі багато нам пошкодили складів, але це ніяк не вплинуло на ситуацію чи в країні, чи на фронті. І вони просто намагаються знайти, скажімо так, таку ахіллесову п’яту у нас", — заявив військовий експерт.

Водночас експерт наголосив, що, на його думку, така тактика може давати протилежний ефект. За словами Жданова, російські атаки не лише не послаблюють готовність українців до спротиву, а можуть посилювати її.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не винайшла нової "теорії перемоги" у війні проти України, а продовжує реалізовувати стратегію, яку Кремль поступово змінював після провалу плану швидкого захоплення Києва. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.