Після припинення вогню Путін перейде до найстрашнішого етапу війни: журналіст ошелешив наслідками



















Росія може розглядати завершення війни не як пошук взаємоприйнятного компромісу з Україною, а як спосіб встановити над нею контроль і обмежити її незалежність. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, аналізуючи можливі умови переговорів між Києвом, Москвою та Вашингтоном.

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За словами журналіста, українське та російське керівництво можуть по-різному розуміти, що означатиме капітуляція. Територіальні поступки, обмеження української армії або відмова від перспективи вступу до НАТО не обов’язково задовольнять російську сторону.

Портников вважає, що стратегічні наміри Володимира Путіна можуть виходити далеко за межі контролю над окремими територіями. На його переконання, Кремль прагне позбавити Україну можливості самостійно визначати власне майбутнє.

"Йдеться не лише про території чи умови припинення вогню. Важливо розуміти, чи визнає російське керівництво право України існувати як незалежна держава", — так можна передати суть оцінки журналіста.

Він також звернув увагу на можливі вимоги Москви щодо нейтрального статусу України, скорочення її оборонних спроможностей, а також змін у мовній і релігійній сферах. На думку Портникова, згода Києва на окремі умови не гарантуватиме, що Росія відмовиться від подальшого тиску.

Окремо журналіст згадав Нагірний Карабах, де зміна контролю над територією супроводжувалася масовим виїздом вірменського населення. Цей приклад він навів, пояснюючи можливі ризики для українців у разі встановлення російського контролю над частиною країни.

"Навіть якщо сторони домовляться про певні поступки, це ще не означатиме, що всі претензії Кремля вичерпано", — підсумував Портников.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має перспективні ракетні розробки, проте для посилення далекобійних спроможностей необхідно прискорити їхнє масштабування. Водночас створення власної системи протиракетної оборони проти балістичних цілей залишається складним технологічним завданням. Про це заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.