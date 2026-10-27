Російські війська можуть використати гуманітарне перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині не лише для евакуації цивільних, а й для зміцнення власних позицій. Зокрема, окупанти можуть розмінувати дороги для переміщення військової техніки та посилити свою присутність на лівому березі Дніпра. Про це в ефірі програми "Що далі?" на телеканалі "Еспресо" заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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За словами експерта, проведення гуманітарної операції супроводжується низкою військових ризиків. Зокрема, розмінування маршрутів, необхідних для проїзду евакуаційних колон, може відкрити шлях і для російських підрозділів.

Лакійчук припустив, що під приводом забезпечення евакуації до Олешків можуть зайти російські військові та інженерні підрозділи. Навіть після завершення перемир’я вони можуть залишитися на зайнятих рубежах, що дозволить окупантам закріпитися на нових позиціях і створити додаткові загрози для українських сил.

"З воєнної точки зору це перемир’я їм вигідно, але на лівому березі Дніпра живуть наші люди", — наголосив експерт.

Водночас він висловив побоювання, що замість евакуації на підконтрольну Україні територію цивільних можуть примусово вивозити до Росії або в інші окуповані райони. На думку Лакійчука, гарантії безпечного виходу людей залишаються сумнівними.

Експерт також поставив під питання, чи зможуть американські журналісти, які мають спостерігати за гуманітарною операцією, реально гарантувати безпеку цивільних. Він нагадав про евакуацію з Маріуполя у 2022 році та трагедію в Оленівці, зазначивши, що попередній досвід міжнародних домовленостей не завжди забезпечував захист українців.

Портал "Коментарі" вже писав, що на Заході поширився міф про те, що Росія завжди перемагає, однак історія свідчить про протилежне. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами на заході Igrzyska Wolności 2026.