Після пекельного удару РФ Заходу поставили жорстку умову через Путіна: деталі

У ніч із 15 на 16 жовтня Росія влаштувала масовану атаку України: за словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 300 дронів та 37 ракет, серед яких – чимало балістичних. Звернення глава держави опублікував у Telegram.

Фото: з відкритих джерел

"Ця ніч — це удари по наших людях, по енергетиці, по цивільній інфраструктурі", — підкреслив він.

За його словами, обстріли торкнулися Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, Харківщини та Чернігівщини. У Ніжині пошкоджено відділення пошти — є поранений. На Харківщині влучення припали у критичні об’єкти та підрозділи ДСНС, також зафіксовано постраждалих.

Президент звернув увагу, що росіяни застосували дрони “Шахед” з касетними боєприпасами та здійснили повторні удари, аби поцілити в рятувальників і технічних працівників, які ліквідовували наслідки попередніх атак. "Є підтвердження, що ворог практикує подвійний терор — спершу “шахеди” з касетними боєприпасами, потім нові удари, щоб поранити пожежників та енергетиків", — заявив Зеленський.

Він також зауважив, що осінь приносить Україні щоденні атаки на енергетичну систему й Росія не зупиниться, поки не відчує реального тиску.

"Путін глухий до слів світу. Єдиною мовою, яку він може зрозуміти, є тиск — санкції, зброя далекої дії", — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що ключові рішення, які можуть змінити хід війни, зіграють роль США, Європи та інших партнерів, і їхня допомога напряму впливає на швидкість встановлення миру. Він також анонсував, що 16–17 жовтня має намір обговорити в Вашингтоні посилення оборонної підтримки Україні.

Окрім того, президент нагадав: об'єкти ДТЕК "Нафтогаз" на Полтавщині 16 жовтня зазнали ракетно-дронових ударів. Унаслідок цього роботу газовидобувних об’єктів було зупинено, а в деяких частинах області — відключено газ. Через падіння уламків або прямі влучання пошкоджено об’єкти нафтогазового комплексу.

Як вже писали "Коментарі", Росія як країна-агресор має потенціал для накопичення військових ресурсів і може відкрити другий фронт проти однієї з держав НАТО. Такий сценарій, на думку експертів, цілком вигідний для України.