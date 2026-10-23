Після Донбасу Путін запустить найгірший сценарій в Україні: у США жорстко звернулися до Трампа



















Російські вимоги можуть виходити далеко за межі неокупованої частини Донбасу. Кремль також зацікавлений у тому, щоб обмежити участь США в питаннях української безпеки. Таку думку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус, коментуючи перспективи переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пінкуса, російський диктатор Володимир Путін домагається не лише територіальних поступок. Політик вважає, що Москва прагне впливати на майбутнє України та її відносини із західними партнерами. Він закликав не сприймати можливі переговори як доказ того, що Кремль готовий відмовитися від своїх максималістських цілей.

"Путін вимагає передати йому без бою не лише неокуповану частину Донбасу, а й території інших трьох областей, які Росія не контролює повністю. Але цим він не обмежується. Він також хоче, щоб Америка в жодному разі не втручалася в українські справи, особливо в питання безпеки", — заявив Пінкус.

Політик наголосив, що саме ця вимога, на його думку, становить серйозну загрозу для Києва. Якщо Вашингтон погодиться обмежити власну роль у забезпеченні української безпеки, це може послабити позиції України в майбутніх домовленостях із Росією.

Пінкус також переконаний, що Москва не зацікавлена в завершенні війни на умовах, які не відповідають її стратегічним цілям. Він закликав американську адміністрацію не ігнорувати цю обставину під час контактів із Кремлем.

"Зеленський прекрасно знає те, чого не хоче визнавати Трамп: Путіну потрібна вся Україна. Даси палець — він відріже по лікоть, даси лікоть — відріже по плече, а потім захоче забрати все тіло. Головна мета Путіна — вся Україна, але Трамп не хоче цього визнавати", — заявив Пінкус.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що терміни завершення війни Росії проти України залежать передусім від того, чи матиме Москва достатньо ресурсів для продовження бойових дій. Самі переговори або заяви про можливі домовленості не гарантують швидкого миру. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.