Після цього все стане зрозуміло: комбат ошелешив несподіваними термінами повної поразки Путіна у війні

Плани кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо України можуть зазнати краху, а вже навесні стане зрозуміліше, коли та за яких умов може завершитися війна. Таку думку висловив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

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Військовий переконаний, що мета Кремля не обмежується захопленням окремих українських областей. За його словами, Путін прагне реалізувати значно масштабніший імперський задум.

"У російського царька лише один план — побудова імперії. Путін хворий на імперіалізм. Усі чудово розуміють, що війна ведеться не за території", — заявив "Лука".

Комбат вважає, що російський лідер бачить себе "збирачем земель" і готовий витрачати на досягнення цієї мети величезні людські та матеріальні ресурси. Водночас ситуація на фронті, втрати армії РФ та внутрішні проблеми Росії, на його думку, можуть зруйнувати ці плани.

Окремим чинником "Лука" назвав можливе невдоволення російських еліт, які через війну та її наслідки втрачають свої статки. У поєднанні з ударами України на великі відстані це може посилити тиск на Кремль.

"Ці фактори разом із нашими ударами на великі відстані сформують картину, яку ми побачимо вже навесні. Після зими стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна", — припустив військовий.

Саме після проходження зимового періоду, за його прогнозом, для України може відкритися нове "вікно можливостей".

"Після зими відкриється вікно можливостей, і ми побачимо, на чию користь все складеться. Якщо ми їх притиснемо, і росіяни захочуть переговорів, навряд чи доведеться про щось з ними домовлятися", — заявив "Лука".

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз зберігає намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року, попри нинішню енергетичну кризу та суттєве зростання вартості енергоносіїв. Про це 6 жовтня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед Європейським парламентом у Страсбурзі.