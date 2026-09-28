Після цього рішення Сі Путін миттєво припинить війну в Україн: експерт здивував гучним сценарієм



















Китай може бути зацікавлений у тому, щоб підштовхнути Росію до енергетичного перемир’я, адже для Пекіна важливими залишаються стабільні та дешеві поставки нафти. Таку думку висловив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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За словами експерта, нинішня ситуація на світовому нафтовому ринку створює для Китаю додаткові стимули впливати на Москву. Російська нафта продається зі знижкою, однак її ціна все одно залежить від глобальних котирувань.

"Китаю потрібен не просто ресурс, йому потрібен дешевший ресурс і достатньо дешевий для того, щоб функціонувала власна економіка. І саме цей аспект з політичної точки зору, я думаю, буде стимулювати Пекін і конкретно Сі дійсно штовхати росіян до енергетичного перемир’я", — заявив Чаленко.

Водночас він не очікує, що можлива домовленість автоматично стане довгостроковою. На думку політолога, Москва також намагається просувати власні інтереси у відносинах із Пекіном.

"Росія себе вважає немолодшим партнером Китаю. І вони можуть все ж таки вийти на джентльменські домовленості, але це не означатиме, що вони будуть тримати лінію пів року, рік і так далі. Тому я не бачу можливостей саме на довгострокові такі домовленості", — пояснив він.

Чаленко зазначає, що тема енергетичного перемир’я вже присутня в переговорному порядку денному. Раніше він припускав, що сторони можуть домовлятися про обмежене припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, хоча ключові питання завершення війни залишаються значно складнішими.

"Без загального оголошення, що блокада знята, товар для Китаю все одно йде. Але ціновий аспект дуже сильно тисне на офіційний Пекін", — зазначив політолог.

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