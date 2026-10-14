"Після цього нас не стане": дипломат попередив про найгірший сценарій реалізації плану Путіна



















Російські амбіції не обмежуються захопленням українських земель — Кремль прагне повернути собі вплив у Центральній Європі. За такого сценарію поступки Москві можуть становити загрозу для безпеки не лише України, а й інших європейських держав. Про це заявив дипломат Роман Безсмертний, коментуючи можливі умови завершення війни та дискусії щодо територіальних поступок Росії.

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За словами Безсмертного, плани Володимира Путіна виходять далеко за межі українського питання. Дипломат нагадав про позицію прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який попереджав про прагнення російського президента відновити порядок, що існував до 1989 року.

Безсмертний критично оцінив заклики до України поступитися територіями та шукати підтримки у Вашингтоні ціною односторонніх компромісів із Кремлем. Він переконаний, що демонстрація слабкості може мати наслідки, значно серйозніші за втрату окремих територій.

"Як тільки ми дамо слабинки, нас не стане", — наголосив дипломат, пояснюючи, чому вважає небезпечними заклики до поступок Росії.

Водночас Безсмертний припустив, що Москва посилює тиск, оскільки її можливості продовжувати війну в нинішньому масштабі можуть бути обмеженими. На його думку, російське керівництво намагається домогтися вигідних для себе рішень, поки має таку можливість.

Дипломат також застеріг, що поступки Кремлю можуть послабити не лише Україну, а й її західних партнерів. Він вважає, що Росія здатна використати досягнуті результати для подальшого тиску на Європу та США.

"Мало того, що самі себе погубимо, так ми погубимо Європу, та ще й Америку кінчимо", — заявив Безсмертний, попереджаючи про можливі наслідки такого сценарію.

Портал "Коментарі" вже писав, що припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах без реальних гарантій дотримання домовленостей з боку Москви може послабити позиції України у війні. Таку думку висловив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, коментуючи обговорення енергетичного перемир’я за участю президента США Дональда Трампа.