Особлива риторика Дональда Трампа щодо господаря Кремля тривалий час залишається одним із найзагадковіших чинників світової політики. Очільник Білого дому неодноразово публічно висловлював переконання у своїй здатності знайти спільну мову з Володимиром Путіним та швидким шляхом припинити війну. Проте прагматичний і прагматично-егоцентричний підхід Трампа до зовнішньої політики має чіткі межі. Портал "Коментарі" запитав у штучного інтелекту, які дії кремлівського диктатора змусять президента США назвати Путіна ворогом і загарбником.

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Чат-бот Copilot вважає, що остаточно підірвати довіру Дональда Трампа до Володимира Путіна може відвертий зрив домовленостей. Якщо Вашингтон докладатиме зусиль для досягнення миру, а Москва водночас посилюватиме військову ескалацію та ігноруватиме переговорні зобов’язання, це поставить під сумнів готовність Кремля до компромісу. Ще одним тривожним сигналом стане використання дипломатії для затягування часу. Якщо американська адміністрація дійде висновку, що Росія прагне лише перегрупувати війська й підготуватися до нових бойових дій, прихильність до м’якшого курсу щодо Путіна може швидко зникнути.

Важливим чинником також може стати поведінка Кремля на міжнародній арені, особливо якщо його дії суперечитимуть інтересам США та створюватимуть нові осередки напруженості. Для Трампа, який прагне демонструвати власну здатність досягати масштабних політичних результатів, провал мирних ініціатив може стати серйозним ударом по репутації. Якщо Путін фактично зірве переговори, американський президент може перейти від спроб домовитися до жорсткішого тиску на Москву.

Чат-бот Grok переконаний, що найсильніше розчарувати Дональда Трампа у Володимирі Путіні може демонстративне порушення досягнутих домовленостей. Якщо російський лідер погодиться на перемир’я, але згодом відновить масштабний наступ, американський президент може сприйняти це як особисту зневагу та провал власної дипломатії. Для Трампа важливе не лише укладення угоди, а й можливість показати, що саме він здатен домовлятися з противниками та досягати результатів. Відкритий зрив домовленостей Кремлем поставить під сумнів ефективність його підходу й може підштовхнути Білий дім до жорсткішої політики щодо Москви.

Іншим чинником здатне стати загострення суперечностей між Росією та США. Якщо Кремль посилить військово-політичну співпрацю з Китаєм, активніше підтримуватиме сили, які протистоять Вашингтону, або здійснюватиме кібератаки на американську інфраструктуру, прагматичне ставлення Трампа може змінитися. Водночас значення матиме й внутрішньополітична ситуація у США.

Чат-бот ChatGPT вважає, що існує кілька чинників, які можуть змусити Дональда Трампа остаточно втратити довіру до Володимира Путіна. Один із головних — демонстративне нехтування американськими дипломатичними ініціативами. Трамп вибудовує політичний імідж лідера, здатного укладати угоди й досягати результатів. Якщо Кремль ігноруватиме його пропозиції або порушуватиме домовленості, це може бути сприйнято у Вашингтоні як приниження та виклик авторитету США. Не менш серйозним сигналом стане поглиблення військово-технічної співпраці Росії з Іраном і Північною Кореєю або передача чутливих технологій Китаю, якщо такі дії безпосередньо загрожуватимуть американським інтересам. У такому разі простір для компромісів із Москвою може звузитися.

Ще одним тригером здатна стати ескалація війни на тлі мирних ініціатив. Якщо замість готовності до припинення бойових дій Кремль посилить ядерні погрози або розпочне масштабний наступ, Трамп може переглянути свій підхід до Росії. Замість спроб домовитися Білий дім потенційно перейде до політики жорсткішого стримування: збільшення військової допомоги Україні та посилення санкційного тиску.

Таким чином, усі ти моделі ШІ переконані, що найбільше розчарувати Дональда Трампа у Володимирі Путіні може не сама відсутність швидкого миру, а переконання, що Кремль свідомо використовує переговори без наміру досягти реального результату. Якщо Росія продовжить демонструвати небажання виконувати домовленості або спробує використати дипломатію для отримання односторонніх переваг, Вашингтон може перейти до значно жорсткішої політики. У такому випадку нинішній період пошуку компромісів ризикує завершитися новим етапом протистояння між США та Росією.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що терміни завершення війни Росії проти України залежать передусім від того, чи матиме Москва достатньо ресурсів для продовження бойових дій.