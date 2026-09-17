Після цієї дати Путін ще жорсткіше підніме ставки: розкрито кардинальний інсайд про небезпеку для України

Вибори до Держдуми РФ 18–20 вересня можуть стати важливою політичною межею для Кремля. Після завершення голосування російська влада отримає більше простору для рішень, які могли б викликати невдоволення населення напередодні виборів. На цьому тлі особливої ваги набуває питання подальших дій Москви у війні проти України. Чи спробує Путін після 20 вересня різко підняти ставки — посилити наступ на фронті, розпочати нову хвилю мобілізаційних заходів та збільшити кількість масованих ударів, чи, навпаки, Кремль почне готувати ґрунт для переговорів? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу. +

Фото: портал "Коментарі"

На думку чат-боту ChatGPT, після завершення виборів Кремль може спробувати посилити військовий тиск на Україну, активізувавши наступальні дії на окремих ділянках фронту та збільшивши кількість ракетно-дронових атак. Особливого значення з наближенням холодів набувають удари по енергетичній і комунальній інфраструктурі, які Москва може використовувати як додатковий інструмент тиску. Іншим можливим кроком стане розширення комплектування російської армії.

Водночас посилення бойових дій не виключає дипломатичної активності. Кремль може спробувати поєднати військовий тиск із переговорами, прагнучи перед можливими домовленостями покращити власні позиції на фронті. Москва також може використовувати контакти зі США для обговорення санкцій та умов можливого припинення бойових дій. Тому після 20 вересня Росія може не переходити до принципово нової стратегії, а посилити вже наявну модель: продовжувати війну, нарощувати тиск на Україну й одночасно залишати відкритим дипломатичний канал.

Чат-бот Gemini вважає, що після 20 вересня навряд чи варто очікувати різкого перегляду загальної стратегії Кремля у війні проти України. Водночас завершення виборчої кампанії може дати російській владі більше простору для використання непопулярних усередині країни інструментів. Тому зміни можуть стосуватися насамперед тактики та інтенсивності дій. Одним із можливих напрямків стане посилення комплектування армії. Замість ставки переважно на фінансове стимулювання контрактників Москва може активніше використовувати адміністративний тиск, резервістів та інші механізми поповнення особового складу. Водночас офіційного рішення про нову загальну мобілізацію наразі немає.

Іншим напрямком може стати нарощування бойової активності на окремих ділянках фронту, де російські війська намагатимуться досягти помітних результатів до настання зими. Паралельно з цим зберігається ризик посилення ракетно-дронових атак по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі.

На думку чат-боту Copilot, за першим сценарієм Москва після виборів може продемонструвати більшу готовність до переговорів і спробувати домогтися послаблення міжнародного та санкційного тиску. Така дипломатична активність не обов'язково означатиме швидке припинення війни: пауза в бойових діях потенційно може бути використана Росією для поповнення ресурсів і перегрупування військ. Протилежний сценарій передбачає новий виток ескалації. Кремль може зробити ставку на посилення наступальних операцій, збільшення кількості ракетно-дронових ударів по критичній інфраструктурі України та активізацію інформаційного тиску, намагаючись покращити свої позиції перед можливими майбутніми домовленостями.

Третій варіант передбачає поєднання дипломатії та продовження бойових дій. Москва може підтримувати переговорні контакти зі США та іншими державами, одночасно не зменшуючи військового тиску на Україну. Така модель дозволяла б Кремлю демонструвати зовнішню готовність до діалогу, але паралельно намагатися змінити ситуацію на фронті на свою користь.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що 20 вересня навряд чи стане днем миттєвої зміни російської стратегії. Значно важливішими будуть наступні тижні. Саме тоді стане зрозуміло, чи використає Кремль завершення виборів для посилення війни, чи спробує конвертувати результати голосування у внутрішню демонстрацію підтримки та перейти до нового етапу дипломатичного торгу.

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