Підла тактика окупантів: ворог скидує з дронів смертельні пастки у сухій траві

Російські військові вигадали новий підступний спосіб мінування територій Нікопольського району Дніпропетровщини. Тепер загарбники намагаються маскувати смертоносні вибухові пристрої під елементи довкілля, зокрема під сухі рослини. Про серйозну загрозу для цивільного населення повідомив колишній очільник районної військової адміністрації Іван Базилюк, закликавши місцевих жителів бути максимально обережними під час пересування.

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Ці небезпечні предмети ворожі сили доправляють дистанційно за допомогою безпілотних літальних апаратів.

"Окупанти скинули з БПЛА вибухівку, яка візуально замаскована під звичайний пучок сухої трави. Такий предмет не викликає жодної підозри з першого погляду, — застерігає посадовець, — проте він несе смертельну загрозу для життя та здоров’я кожного, хто опиниться поруч".

Зважаючи на високий рівень небезпеки, громадян наполегливо просять суворо дотримуватися правил мінної безпеки та негайно реагувати на будь-які підозрілі знахідки.

"У разі виявлення подібних об'єктів у жодному разі не чіпайте їх і не намагайтеся пересунути. Не підходьте до знахідки самі, — підкреслює Іван Базилюк, — і обов'язково зупиняйте інших людей. Потрібно обережно відійти назад тим самим маршрутом, яким ви прийшли, та терміново набрати екстрені служби за номерами 101 або 102".

Місцева влада вкотре нагадує, що райони, які перебувають під постійними обстрілами, залишаються зоною підвищеного ризику, тому пильність під час перебування на відкритій місцевості може врятувати життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія скоро масовано запускатиме "Герань-5" з дронопорту в Міллєрово.