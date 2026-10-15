Підла тактика окупантів: ворог скидує з дронів смертельні пастки у сухій траві

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Недилько Ксения
Російські військові вигадали новий підступний спосіб мінування територій Нікопольського району Дніпропетровщини. Тепер загарбники намагаються маскувати смертоносні вибухові пристрої під елементи довкілля, зокрема під сухі рослини. Про серйозну загрозу для цивільного населення повідомив колишній очільник районної військової адміністрації Іван Базилюк, закликавши місцевих жителів бути максимально обережними під час пересування.
Ілюстративне фото
Ці небезпечні предмети ворожі сили доправляють дистанційно за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Зважаючи на високий рівень небезпеки, громадян наполегливо просять суворо дотримуватися правил мінної безпеки та негайно реагувати на будь-які підозрілі знахідки.
Місцева влада вкотре нагадує, що райони, які перебувають під постійними обстрілами, залишаються зоною підвищеного ризику, тому пильність під час перебування на відкритій місцевості може врятувати життя.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія скоро масовано запускатиме "Герань-5" з дронопорту в Міллєрово.