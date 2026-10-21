Під загрозою уся Україна: монітори попередили про новий потужний удар із залпом небезпечних ракет

Найближчі три доби Україна може перебувати під загрозою масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. За повідомленнями моніторингових каналів, російські війська можуть готувати новий удар із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Потенційними цілями можуть стати об’єкти електропостачання в різних регіонах країни.

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За інформацією, поширеною моніторинговими ресурсами, противник має близько 25 балістичних ракет у бойовій готовності. Крім того, Росія накопичила значну кількість ударних дронів типу "Герань", а на кількох бортах стратегічної авіації триває підготовка крилатих ракет до можливого застосування.

Можлива нова атака вписується в загальну загрозу систематичних російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження електростанцій, підстанцій та інших важливих об’єктів можуть ускладнювати стабільне електропостачання, особливо напередодні зимового періоду, коли навантаження на енергосистему зростає.

Під потенційною загрозою можуть опинитися об’єкти енергетики в різних областях України. Водночас наразі немає підтверджених даних про конкретні цілі можливого удару, тому визначати окремі міста чи регіони як пріоритетні було б передчасно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією може стати інструментом політичного тиску, якщо сторони не матимуть чітких механізмів контролю за його дотриманням. Таку оцінку висловив політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи переговори за участю США.