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Під час тривоги проїзд через Дніпро у Києві зміниться: з'явилися нові правила

На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах запровадять тимчасові обмеження, тоді як інші переправи продовжать працювати без змін

3 жовтня 2026, 16:37
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Кравцев Сергей

У Києві змінили порядок руху мостами через Дніпро на час повітряних тривог. Нові правила діятимуть на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Під час тривоги проїзд через Дніпро у Києві зміниться: з'явилися нові правила

Проїзд через міст у Києві. Фото: з відкритих джерел

Згідно з оновленим порядком, на Південному мосту після оголошення повітряної тривоги рух із правого берега на лівий обмежуватиметься на 15 хвилин. Після цього автомобілі зможуть продовжити рух. При цьому проїзд із лівого берега на правий під час тривоги не зупинятиметься.

Окремо визначено маршрути заїзду на Південний міст у напрямку лівого берега. Водії зможуть потрапити на переправу з боку Столичного та Наддніпрянського шосе, а також автовокзалу "Видубичі".

Більше тривалі обмеження передбачені для Подільсько-Воскресенського мосту. Тут рух в обох напрямках зупинятимуть на 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Аналогічна пауза передбачена після відбою. По завершенні цього часу рух мостом відновиться в повному обсязі.

При цьому решта мостів через Дніпро під час повітряних тривог продовжуватиме працювати без обмежень. Таким чином, зміни торкнуться лише двох столичних переправ.

У КГВА закликали водіїв враховувати новий порядок під час планування поїздок містом. Зокрема, автомобілістам варто брати до уваги можливі 15-хвилинні зупинки руху на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах під час тривог та після їхнього завершення.

Нові правила фактично встановлюють різні режими для столичних переправ: на одних мостах рух зберігатиметься, тоді як на двох інших автомобілістам доведеться враховувати тимчасові паузи.

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Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/21404
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