Санкційна політика Європейського Союзу щодо Росії залишається недостатньо герметичною через численні винятки та можливості для обходу обмежень. Ситуацію ускладнює те, що під час погодження нових заходів окремі держави ЄС керуються власними економічними інтересами. Про це заявив дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.

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За його словами, нинішню систему європейських санкцій можна порівняти із сиром, у якому залишається занадто багато дірок.

"Є маса свідомо закладених чи закладених через відсутність досвіду лазівок, які дають можливість обходити санкційний режим, робити винятки і Росії фактично створювати механізм обходу цих санкцій", — зазначив дипломат.

Шамшур наголосив, що проблема особливо помітна під час переговорів щодо кожного наступного пакета обмежень. Попри загальну згоду щодо необхідності тиснути на Москву, конкретні рішення нерідко наштовхуються на економічні інтереси окремих членів ЄС.

Як приклад дипломат навів ситуацію з російською рибною продукцією. За його словами, частина відповідних обмежень не потрапила до санкційного пакета через інтереси європейського бізнесу. Зокрема, підприємства в Німеччині та Португалії займаються переробкою та продажем такої продукції.

"Вибачте, сидячи під бомбами і дронами в Києві, розумієш, наскільки це, як то кажуть, нижче плінтуса", — заявив Шамшур.

Портал "Коментарі" вже писав, що США та інші західні країни найближчими місяцями можуть активізувати дипломатичну роботу з Китаєм, намагаючись переконати Пекін використати свій вплив на Москву для завершення війни проти України. Одним із важелів у цьому процесі може стати закон Грема-Блюменталя.