Петреус зробив прогноз щодо нової мобілізації РФ: чи зміниться ситуація на фронті

Нова мобілізація в Росії сама по собі не гарантує Кремлю успіху у війні проти України. Таку думку в інтерв'ю висловив колишній директор ЦРУ США Девід Петреус.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Росія має приблизно п'ять разів більший людський ресурс, ніж Україна, а її економіка перевершує українську приблизно в 12 разів. Однак це перевага не означає автоматично перемогу Москви.

"Чому переможуть вони? Ні, не обов'язково", — заявив Петреус.

Одним із чинників, який здатний компенсувати російську перевагу в ресурсах, екс-глава ЦРУ назвав українські військові інновації. За його словами, українські сили завдають серйозної шкоди російській інфраструктурі та послідовно послаблюють систему протиповітряної та протиракетної оборони РФ.

Петреус окремо відзначив роботу підрозділів, пов'язаних із командиром із позивним "Мадьяр" та Центром спеціальних операцій "А". За його оцінкою, подальша поразка російських систем ППО може розширити можливості України для ударів по військових об'єктах супротивника.

При цьому генерал визнав, що війна все більше набуває характеру протистояння на виснаження. Тому ключове значення матимуть як чисельність армій, а й здатність сторін заповнювати втрати, виробляти озброєння і зберігати підтримку союзників.

Петреус також наголосив на зміні ролі західних партнерів України. Якщо у перші роки повномасштабної війни провідну підтримку надавали США, то тепер значна частина допомоги припадає на європейські держави та Єврокомісію.

Окремим чинником тиску на Росію він назвав можливе посилення санкцій, включаючи ініціативи сенатора Ліндсі Грема.

На думку Петреуса, навіть мобілізація додаткових 100–200 тисяч російських військовослужбовців не гарантує Москві досягнення тактичних цілей на Донбасі.

"Вони навіть не дійшли до Слов'янська", — зазначив він, додавши, що збільшення чисельності армії саме собою не вирішує проблему просування.

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