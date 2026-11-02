"Період миру закінчено": у США дали тривожний прогноз нової війни з Росією

Донька колишнього спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, ветеранка американської армії Меган Моббс вважає, що Захід уже опинився в умовах масштабного протистояння одразу з кількома державами — Росією, Іраном і Китаєм. На її думку, нинішня боротьба охоплює значно більше напрямів, ніж війна в Україні. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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"Період миру закінчився", — так Моббс охарактеризувала ситуацію у світі.

Вона пояснила, що протистояння проявляється не лише на полі бою. Зокрема, Росія активізує гібридні операції та кібератаки проти європейських держав і країн-союзників Заходу. Крім того, за словами ветеранки, Москва сприяє атакам на американські військові об’єкти на Близькому Сході.

Моббс закликала західні країни реалістично оцінювати масштаби загроз і відповідно переглянути підходи до безпеки. Вона зауважила, що в багатьох західних столицях досі немає достатнього розуміння того, яким шляхом можна забезпечити мир.

"Ми маємо дивитися на ситуацію тверезо і чітко розуміти: боротьба триває за всіх людей на Заході, які вірять в ідеали демократії та свободи", — наголосила вона.

Окремо донька Кіта Келлога висловила переконання, що російський правитель Володимир Путін не налаштований завершувати війну. Навпаки, за її оцінкою, він прагне розширювати та посилювати протистояння.

Саме тому, вважає Моббс, покладатися виключно на дипломатичні контакти не варто. Вона наголосила на необхідності посилення тиску на Москву, оскільки Росія може підтримувати видимість переговорного процесу, не маючи реального наміру досягати домовленостей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що розраховувати на швидке завершення війни шляхом переговорів поки що не варто. Таку думку висловив експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, коментуючи перспективи мирних домовленостей між Україною та Росією.