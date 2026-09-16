«Перемир'я» Трампа виявилося без договору: Кремль висунув нову умову

Заявлене Трампом "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією поки не має підтвердженої угоди. Київ заявив про готовність не бити по російській енергетиці за умови реального припинення ударів РФ, тоді як Кремль додав до ініціативи власну вимогу щодо безпеки танкерів. Експерти пояснюють, чому ця умова може суттєво змінити зміст запропонованого перемир’я.

Енергетичне перемир'я

Перемирʼя може вийти одностороннім

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко зазначив, Трамп всіх ввів в оману своїм "енергетичним перемир’ям". У Києві про угоду не чули: жодної домовленості не знає. Зеленський за годину відповів умовою, яку Україна пропонує місяцями: якщо партнери забезпечать реальне бажання Росії не бити по українській електриці, Київ забезпечить відсутність своїх ударів. Кремль відмовлятися не став. У вівторок Пєсков назвав публікацію Трампа "хорошою ідеєю, хорошою ініціативою", згоди Росії не підтвердив і дописав додаток: для виходу російських нафтопродуктів на світові ринки потрібне ще "безпечне та безперешкодне торговельне мореплавство для танкерів".

Аналітик наголошує, у цьому додатку вся відповідь. Перемирʼя над НПЗ Москві потрібне лише наполовину. Заводи, які не горять, наповнять внутрішній ринок, і липневу заборону на експорт дизеля можна буде зняти. Але продати цей дизель світові Росія може тільки морем, на танкерах тіньового флоту, які українські морські дрони дістають у Чорному морі й далеко за ним, а європейські флоти вже почали зупиняти. "Танкери" перетворюють перемирʼя над електростанціями на імунітет для флоту, створеного обходити санкції. Такого не дасть ні Київ сам, ні Вашингтон без Європи. І відмовляти доведеться вже не Москві.

За словами експерта, хід знайомий. У березні 2025-го Білий дім оголосив про домовленості щодо Чорного моря, а Кремль за кілька годин уточнив, що вони запрацюють після зняття санкцій з Россельгоспбанку і повернення його до SWIFT. Морське перемирʼя так і не настало, а 30-денний мораторій на удари по енергетиці у квітні просто "закінчився", бо нових вказівок Путіна, за словами Пєскова, не було.

"Навіщо Кремлю цього разу тягнути, пояснює FT. Люди, знайомі з його позицією, кажуть, що Путін не хоче звʼязувати себе перемирʼям до зими, бо розраховує дотиснути Київ ударами по енергосистемі. Віткофф і Кушнер на початку вересня переконували його в протилежному: попередні зими не дали Росії ні оперативного результату, ні зламу українців. Судячи з вівторка, не переконали. До 20 вересня, поки триває голосування в Держдуму, Москва й не мусить нічого вирішувати", – зазначив експерт.

Він зауважує, поки що невідомо, чи чекатиме Вашингтон підпису під реченням про Росію, чи попросить Київ почати першим. Якщо Україна припинить удари під це "погодилася", перемирʼя вийде одностороннім якраз перед опалювальним сезоном. Тому перший підпис має стояти під реченням про Росію.

Обіцянки Кремля не працюють

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, обговорення так званої "енергетичної тиші" без жорстких запобіжників є небезпечною ілюзією, а будь-які домовленості з РФ тримаються виключно на силі стримування.

Експерт зазначає, що заяви про можливе припинення ударів по енергетиці часто є передчасними та відображають специфічний стиль ведення переговорів міжнародних посередників.

"Дональд Трамп знов працює у своєму традиційному стилі – він анонсує "домовленість" ще до того, як вона фактично повністю узгоджена та підписана сторонами. Ми вже бачили схожу тактику під час переговорів з Іраном, а зараз спостерігаємо аналогічний сценарій із питанням "енергетичного перемир'я" між Росією та Україною", — наголошує Олег Саакян.

Політолог підкреслює, що Кремль не розглядає зупинку ударів по критичній інфраструктурі як крок до відновлення миру. Для Москви це лише тактичний елемент у ширшій військовій та дипломатичній грі.

"Росія не дотримується угод ради самих угод. Будь-яка так звана "енергетична тиша" з боку Кремля – це лише перегрупування, розвідка нових цілей або спроба використати тимчасову паузу як інструмент тиску на Захід та накопичення ракетного потенціалу, а не бажання досягти реального миру", — пояснює аналітик.

За словами експерта, ключовим фактором, який змушує РФ утримуватися від ударів по українських енергооб'єктах, є не дипломатичні домовленості чи політичні обіцянки, а спроможність України завдавати дзеркальних шкод.

"Справжнє "енергетичне перемир’я" можливе не завдяки усним обіцянкам Кремля чи постам у соцмережах, а лише через наявність у нас паритетних інструментів стримування. Коли ціна удару по українській енергетиці для Росії стає симетрично чи асиметрично занадто високою – тільки тоді виникає реальний запобіжник", — резюмує Олег Саакян.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову оголосив про "перемир’я" завчасно: чи може Кремль готувати пастку для України.



