Російське керівництво продовжує заперечувати наявність домовленості про енергетичне перемир'я та не демонструє готовності до суттєвих поступок у переговорах щодо завершення війни проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль. Фото: із відкритих джерел

15 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на питання про можливі поступки Москви заради мирного врегулювання, заявив, що припинення вогню не буде. Аналітики розцінюють такі заяви як черговий сигнал небажання Кремля підтримувати навіть обмежені ініціативи щодо зниження інтенсивності бойових дій.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у свою чергу, стверджував, що Україна не дотримувалась мораторію на удари по російських енергетичних об'єктах. При цьому, як зазначається у звіті ISW, між 11 і 14 жовтня надходили численні повідомлення про російські атаки, що продовжуються, на енергетичну інфраструктуру України, тоді як українські сили в цей період утримувалися від ударів по російських енергетичних об'єктах.

Пєсков також звинуватив Київ і президента Володимира Зеленського в небажанні брати участь у мирних переговорах за посередництва США. За оцінкою аналітиків, подібна риторика покликана подати Україну стороною, яка перешкоджає врегулюванню конфлікту.

Проте, згідно з звітом ISW, російські високопосадовці, включаючи президента Володимира Путіна, не запропонували суттєвих поступок і раніше відкидали компромісні ініціативи США та України.

Аналітики вважають, що позиція Кремля вказує на збереження максималістських вимог до Києва. Москва, за їхньою оцінкою, досягає умов, які фактично означали б повну капітуляцію України, а не взаємоприйнятну угоду.

Таким чином, публічні заяви російських представників ставлять під сумнів перспективу швидкого припинення вогню. Замість обговорення взаємних кроків, Кремль продовжує перекладати відповідальність за відсутність прогресу на українську сторону, одночасно відкидаючи пропозиції, що не відповідають його вимогам.

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