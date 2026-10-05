Переговори заради миру чи «гра на виснаження»: у чому головний ризик для України

Останнім часом у політичному та експертному середовищі дедалі активніше обговорюють перспективи переговорів України з Росією та можливих домовленостей із Володимиром Путіним. На тлі розмов про дипломатичне врегулювання дедалі виразніше окреслюються різні підходи: одні закликають не відкладати переговори й шукати компроміс уже зараз, інші вважають, що спочатку Україна має вистояти, зміцнити свої позиції, а вже потім говорити про можливі домовленості. Як ви оцінюєте перспективи переговорів із Кремлем: чи можуть вони бути результативними вже найближчими місяцями? І за яких умов потенційні домовленості взагалі можуть бути реалістичними та прийнятними для України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Нам потрібні перемовини з результатом, а не переговори заради переговорів

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова говорить, що найбільш перспективним зараз може бути енергетичне перемир'я.

"В принципі, про таку ідею давно говорили. Вірно підмічено, що є різні позиції про енергетичне перемир'я. Найдовше, з усього, що я бачила, говорить Юрій Бойко. Зараз почали бачити інші варіанти, коли долучають до енергетичного перемир'я ще інфраструктурне, а також морське перемир'я. Це більш розширена версія, але тут питання, на чому зможуть домовитися. Зараз очільник МЗС Сибіга заговорив про так званий індійський план, який теж стосується саме більш енергетичного перемир'я. І це означає, що і ми не завдаємо ударів по російських НПЗ, і по наших інфраструктурних об'єктах буде не завдано ударів з боку РФ. Але, хто буде це гарантувати? Логічним виглядає, що моніторингом того, хто і як дотримується енергетичного перемир’я мають займатися Сполучених Штатів, адже ідею енергетичного перемир'я саме вони почали просувати", – зазначила політолог.

За її словами, наразі без відповіді велика кількість питань, але це не означає, що не потрібно робити кроки на зустріч і це не означає, що не потрібно намагатись стабілізувати ситуацію і підходити до певних перемовних процесів.

"Вже був анонс президента, що до кінця жовтня може відбутися зустріч. Україна дала свою згоду. Всі чекають на рішення від РФ. Наразі подивимося, наскільки це буде дієвим рішенням і чи зможемо ми побачити якусь динаміку вирішення, якийсь прогрес. Тому що зустрічі заради зустрічі особливо нікому не потрібні", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Олександра Решмеділова звернула увагу, що багато галасу наробила інформація з приводу "Лукойла", американської делегації, яка приїздила в РФ.

"Мова про те, що Росія готова запропонувати і наскільки посередництво буде рівновіддаленим, і наскільки допомога буде дієвою, наскільки ми побачимо варіант домовленостей, які всіх влаштують, і чи будуть там враховані інтереси України. Тому що домовленості на умовах РФ – це капітуляція, що, звісно, нас не влаштовує, Україна не прийме ці умови. Тому питання, що зустріч має бути за рахуванням інтересів перемовників, перемовних позицій, і там має бути пошук консенсу. Питання в іншому: наразі зараз ми бачимо навпаки – більше бажання затягувати час, відтягувати це до листопада, грудня, весни і так далі. Тобто цей весь момент, який ми спостерігали і до того, що час використовується ворогом, як один із важливих ресурсів для виснаження", – зазначила експерт.

Вона зауважила, не можна сказати, що провалений інформаційний напрямок, але, у той же час, не можна сказати, що ми виходимо на якісь позиції, за яких прогнозовано буде досягнено прогресу з урахуванням українських інтересів, які ми відстоюємо планомірно.

"Гуманітарний напрямок – це різні обміни в яких, до речі, Сполучені Штати активно беруть теж участь. Дональд Трамп багато разів підкреслював участь в Меланії. Хоча вона не єдиний посередник. Питання в іншому, що без посередництва додаткового прямий діалог з Російською Федерацією наразі виглядає вкрай сумнівним. Тому ми будемо постійно шукати додаткових учасників, які можуть перетворити ці перемовини на щось адекватне. А поки що питання контролю і гарантій все одно залишається ключовими", – підсумувала Олександра Решмеділова.

Більш сприятливий для України та Європи – розпад російської федерації

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, останнім часом експерти й політики справді жваво обговорюють перемовини та можливі домовленості з Путіним. Одні закликають домовлятися негайно – навіть ціною територій і суверенітету. Інші кажуть: зараз поспішати не можна, треба "переповзти" зиму, а вже навесні чи влітку з’явиться шанс на угоду.

"З першими категорично не згоден. Від готовності розплачуватися українською державністю за обіцянки Кремля надто вже тхне російськими інтересами. І мимоволі виникає питання: це переконання чи чиїсь гроші та інші бенефіти? Але й з другими погоджуюся лише наполовину. Так, треба вистояти взимку. Так, поспіх із домовленостями на умовах агресора згубний. Але чому навесні Путін раптом погодиться на те, від чого відмовляється зараз? Зміниться погода і разом із нею його мета? На моє переконання, поки Путін при владі, реалістична й надійна домовленість про завершення війни неможлива. Йому потрібна капітуляція України та відступ НАТО", – зазначив експерт.

За його словами, нам потрібна власна держава із справжнім суверенітетом. Не залежність від Москви за моделлю Лукашенка. А Європі потрібна безпека. Відкочувати НАТО до конфігурації 1997 року означало б залишити цілу низку держав перед російською загрозою. Опиратися цьому мають усі: від Варшави й Бухареста до Парижа, Берліна та Лондона. Апетити Кремля Україною не обмежуються.

"Тому тішити себе надією, що "ще трохи – і з Путіним домовимося", означає підміняти стратегію календарем. Весна сама по собі миру не принесе. Перемовини про справжнє завершення війни, вважаю, доведеться вести з наступником Путіна. Хто б ним не став – навіть хтось із тамтешніх "яструбів". Це не означає, що наступник буде добрішим. Але йому може бути простіше відмовитися від путінських цілей: він не настільки пов’язаний особистими обіцянками знищити українську державність і перекроїти Європу. Відступ можна буде пояснити помилками попередника", – зазначив Вадим Трюхан.

На його переконання, інший сценарій, потенційно більш сприятливий для України та Європи, — розпад російської федерації. Тоді домовлятися доведеться вже з керівниками нових держав. Ризики такого сценарію серйозні. Але вважати розпад Росії неможливим, а збереження імперії – безумовно бажаним теж помилка.

"Буш-старший у серпні 1991 року застерігав від виходу України із СРСР. Уже в грудні Радянського Союзу не стало. Це не прогноз дати розпаду Росії. Це нагадування: імперії не вічні, навіть коли їхнє існування здається непорушним. Тож не посипаємо голову попелом і не заколисуємо себе обіцянками миру "до весни". Наше завдання – вистояти, зміцнювати оборону, зберігати державу й робити продовження агресії дедалі дорожчим для Росії. Війна триває. І нам у ній ще перемагати!", – резюмував аналітик.

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