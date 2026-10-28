Переговори Путіна, Стере та Стубба: на Заході назвали умови Кремля щодо України

Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, щоб повторити давні вимоги Кремля щодо України. Москва наполягає на усуненні "першопричин" війни та вимагає врахування "реалій на землі". Інститут вивчення війни (ISW) розцінює цю риторику як підтвердження максималістських цілей Росії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Розмова відбулася 27 жовтня і стала першим прямим контактом Стубба з Путіним після обрання президентом Фінляндії у 2024 році, а також першим контактом Стере з російським лідером від початку його прем’єрства у 2021 році. За словами норвезького прем’єра, розмова, запланована на 20 хвилин, зрештою тривала півтори години.

Як зазначає ISW, Путін знову представив розширення НАТО як одну з причин війни проти України та заявив, що ці "першопричини" мають бути усунені ще до початку повноцінних мирних переговорів.

За оцінкою аналітиків, за цією риторикою стоять вимоги, які виходять далеко за межі територіальних претензій Москви. Серед них може бути встановлення залежного від Росії режиму в Україні та обмеження членства в НАТО для держав, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

"Це фактично надає Росії право вето щодо внутрішньої політики НАТО та обмежує суверенітет багатьох європейських держав, які вирішують приєднатися до альянсів", — пише ISW.

Ще однією ключовою тезою Путіна стали "реалії на землі". За даними ISW, Кремль використовує цей вислів, щоб вимагати визнання окупованих українських територій російськими. Джерело, близьке до Кремля, стверджує, що Москва не готова відмовлятися від мети захопити весь Донбас. Крім того, вимоги Росії можуть поширюватися й на інші території України.

Під час розмови лідери також обговорили безпеку та стабільність у Балтійському морі й Північній Європі. ISW припускає, що Стубб і Стере могли порушити питання російських вторгнень безпілотників у повітряний простір НАТО та диверсійних атак. Аналітики пов’язують такі дії з ширшою кампанією Росії, спрямованою на створення умов для можливого майбутнього конфлікту з НАТО.

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