Переговори про завершення війни: Зеленський і Мерц висунули Трампу жорстку вимогу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що під час спілкування з президентом США Дональдом Трампом вони разом із президентом України Володимиром Зеленським наголосили на готовності Києва до мирного врегулювання війни. Водночас, за словами німецького політика, будь-які переговори з Росією мають відбуватися на справедливих та прийнятних для України умовах.

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Мерц підкреслив, що українська сторона не відмовляється від дипломатичного шляху завершення війни, однак початок переговорного процесу потребує чітких передумов. Він зазначив, що разом із Зеленським доніс цю позицію до американського президента, наголосивши на важливості правильної стартової основи для можливих контактів із Москвою.

Окремо канцлер Німеччини розкритикував вимоги Росії щодо територіальних поступок з боку України. На його думку, неприйнятними є будь-які пропозиції, які передбачають відмову Києва від частини Донбасу чи інших українських територій. Берлін продовжує підтримувати принцип територіальної цілісності та суверенітету України.

Тема можливих переговорів залишається актуальною після ініціативи Володимира Зеленського, яку він оприлюднив 4 червня. Тоді президент України звернувся з відкритим листом до російського керівництва, запропонувавши провести особисту зустріч на території третьої країни. Метою такої зустрічі мало стати обговорення шляхів досягнення довготривалого та стабільного миру.

Звернення Зеленського було адресоване не лише Кремлю, а й представникам російської політичної еліти та міжнародним партнерам України. Однак реакція Москви виявилася негативною. Російський лідер Володимир Путін відкинув пропозицію щодо особистих переговорів, розкритикувавши зміст листа та заявивши, що не бачить підстав для такої зустрічі.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Хмельницькій області 16 червня сталася авіакатастрофа за участю військового літака. Інформацію про інцидент оприлюднило РБК-Україна, посилаючись на власні джерела. Наразі офіційних подробиць щодо обставин події небагато, а тип повітряного судна, яке зазнало аварії, поки не підтверджено.