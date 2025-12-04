Переговори про мир в Україні провалилися: чому це лише на руку лідерам США, України і РФ

Впродовж останніх днів увага українського суспільства була прикута до США, де у Маямі відбувалися переговори щодо мирного врегулювання війни Росії в Україну. Багато хто очікує на бодай якісь зрушення, аби нарешті настало довгоочікуване припинення вогню, у той час, як інші стверджують, що на особливі зміни все ж таки чекати не варто. Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати думку експертів з цього приводу.

Так, політтехнолог і співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голубуцький стверджує, що не варто очікувати, що нинішній етап перемовин за участі представників Білого дому принесе позитивні зміни для України. На думку експерта, скоріше навпаки: президент США Дональд Трамп продовжить чинити страшенний тиск на президента України Володимира Зеленського, відмовляючись від постачання зброї та фінансової підтримки.

Крім того, переконаний Голубуцький, не варто чекати на підтримку Європи через значні розбіжності щодо ситуації в Україні. Тому, як наслідок, ситуація на фронті суттєво погіршиться. В цілому ж, на думку експерта, подальший розвиток ситуації в Україні буде залежати від багатьох сукупних факторів, які не будуть на користь Києва.

Водночас нардеп Верховної Ради кількох скликань і керівник Центру дослідження політичних цінностей Олесь Доній вважає, що нинішня ситуація відсутності домовленостей про мир є вигідною як для Кремля, так і для Вашингтона і Києва, оскільки кожна сторона розглядає вигідний лише для неї варіант перемоги. Відповідно немає жодного стимулу для закінчення перемовин. При цьому, наголошує Доній, самі переговори будуть тривати заради переговорів до того часу, доки адміністрація США не зрозуміє, що її дурять з двох сторін.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп разом зі своїми посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером продовжують розглядати врегулювання війни в Україні через призму великих бізнес-угод, що, за оцінкою експертів, є однією з головних причин відсутності прогресу у мирному процесі.