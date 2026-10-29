Переговори після 4 листопада: у Кремлі назвали умову нового контакту Росії, України та США

Новий раунд контактів між Росією, Україною та США може відбутися після 4 листопада, проте конкретну дату поки що не визначено. Помічник глави російського уряду Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення консультацій залежатимуть від розвитку ситуації на полі бою та загальної ситуації.

Юрій Ушаков. Фото: з відкритих джерел

За інформацією російського агентства "Інтерфакс", Ушаков підтвердив, що дату зустрічі буде визначено пізніше. Він не назвав конкретний день і не уточнив, які події можуть вплинути на остаточне рішення Москви.

"Зрозуміло, що це буде після 4 листопада", — сказав представник російського уряду, коментуючи можливі терміни контактів.

Невизначеність зберігається навколо складу російської делегації. За словами Ушакова, Москва вже має попереднє коло учасників, проте остаточний список ще належить затвердити. Коли його оприлюднять, помічник російського прем'єра не уточнив.

Окремо Ушаков наголосив, що передбачувані консультації мають відбуватися за участю представників трьох країн – Росії, України та США. Таким чином, йдеться про можливий формат контактів, у якому мають бути представлені всі три сторони.

При цьому із заяви російського чиновника не випливає, що дата переговорів уже узгоджена між Москвою, Києвом та Вашингтоном. Не повідомлялося і про конкретний порядок денний майбутньої зустрічі, а також про те, які питання сторони мають намір винести на обговорення.

Головною умовою подальшого просування Москва називає розвиток подій на фронті та загальну міжнародну обстановку. Це залишає терміни та перспективи консультацій відкритими: поки що відомий лише орієнтир у часі, тоді як остаточні рішення, судячи з заяви Ушакова, ще попереду.

Інформація про можливі контакти прозвучала на тлі дискусій про перспективи дипломатичного врегулювання війни. Проте офіційного підтвердження узгодженої дати та остаточного складу учасників у наведеному повідомленні немає.

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