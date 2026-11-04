Передмістя великого обласного центру у сташному вогні: РФ атакувала надважливі об'єкти, масштби пожеж вражають

У середу, 4 листопада, російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Після влучання виникли пожежі, є інформація про постраждалу людину. Про наслідки атаки повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські дрони вдарили по складських приміщеннях торговельного призначення у передмісті Одеси. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, також було знищено два автомобілі.

"Виникли пожежі, знищено два автомобіля. За попередніми даними, одна людина постраждала", — повідомив Кіпер.

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили об 11:11. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників з акваторії Чорного моря. Загроза стосувалася, зокрема, Одеси, Південного та Ізмаїла.

Водночас місцеві медіа повідомляли про можливу атаку на територію промислово-торговельного ринку "7-й кілометр". Однак офіційна інформація Одеської ОВА уточнює, що під ударом опинилися саме складські приміщення торговельного призначення. Даних, які б підтверджували ураження всієї території ринку, наразі немає.

Це не перша російська атака на Одесу та область протягом останнього часу. У ніч проти 4 листопада окупанти також вдарили по будівлі торговельного центру в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку згодом ліквідували. За попередньою інформацією, загиблих і поранених унаслідок того удару не було.

Крім того, на Одещині зафіксували влучання в об'єкт енергетики та приватний житловий сектор.

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