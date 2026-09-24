Пекін допомагає Путіну вбивати українців: розкрито страшну пастку від зустрічі Трампа і Сі



















Державний візит голови КНР Сі Цзіньпіна до США привернув особливу увагу через порядок денний переговорів із президентом Дональдом Трампом. Сі перебуває у США 23–25 вересня. Це перший державний візит китайського лідера до країни за понад десять років. Китайський лідер заявляє про необхідність співпраці Вашингтону і Пекіна, врегулювання розбіжностей та підтримання стабільності. Водночас для України важливим залишається питання ролі Китаю у війні та його відносин із Росією.

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Політолог Валерій Клочок звертає увагу на цю суперечність. На його думку, заклики Пекіна до миру варто оцінювати не лише за дипломатичною риторикою, а й за конкретними діями.

"Сьогодні Сі посилає меседж Дональду Трампу про те, що треба не конкурувати, а домовлятися, як жити. Тобто розподіляти світ. Пане президенте, чи погодиться на це Дональд Трамп? Зараз сказати складно. Однак поки що таких передумов немає", — зазначив експерт.

Клочок також наголошує, що Україна не є єдиним питанням на переговорах лідерів США та Китаю. Серед інших тем — Тайвань, торгівля, технології, штучний інтелект та глобальна безпека.

"Воно дуже важливо у цих перемовинах, але є інші важливі питання. Це і Тайвань, це і Європа, це і присутність Китаю біля Сполучених Штатів у західній півкулі", — наголосив політолог.

Окремо експерт звертає увагу на те, що Київ зацікавлений у використанні контактів Трампа із Сі для тиску на Москву. Президент Володимир Зеленський раніше просив американського лідера донести Сі позицію України та закликати його вплинути на Кремль.

"Як тоді розцінювати допомогу Пекіну Путіну, аби той ефективніше вбивав українців? Постачання реактивних дронів стало для нас серйозним викликом. Тому його заклики до миру викликають очевидні питання", — зробив висновок Клочок.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку не принесла публічно оголошених проривних домовленостей, однак могла мати важливе політичне значення для України. Переговори президентів тривали близько 40 хвилин, а серед тем були завершення війни, енергетичне перемир’я, санкції проти Росії та подальші кроки США.