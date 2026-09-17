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Пекельні санкції США проти РФ можуть виявитися фікцією: експерт приголомшив таємним планом Трампа

Політолог Валерій Клочок заявив, що новий санкційний механізм США може посилити економічний тиск на Росію, однак його реальний ефект залежатиме від рішень Дональда Трампа

17 вересня 2026, 13:50
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Клименко Елена








Ухвалений Конгресом США санкційний законопроєкт може стати потужним інструментом економічного тиску на Росію, однак його реальний ефект залежатиме від рішень президента Дональда Трампа. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.

Пекельні санкції США проти РФ можуть виявитися фікцією: експерт приголомшив таємним планом Трампа

Фото: з відкритих джерел

За його словами, важливий нюанс полягає в тому, що документ надає Білому дому широкі можливості для застосування санкцій і тарифів. Тому після завершення роботи Конгресу головне питання переміщується до Трампа.

"Сам по собі цей закон нічого не зробить. Потрібне політичне рішення саме президента США. І тут питання вже не до Конгресу. Питання до Трампа", — заявив Клочок. 

Серед передбачених механізмів — санкції проти російських чиновників, фінансових установ, енергетичного сектору та структур, пов'язаних із так званим тіньовим флотом. Окреме значення мають тарифи, які США зможуть застосовувати до найбільших покупців російських енергоносіїв. 

Клочок вважає, що цей механізм може стати додатковим важелем Вашингтона у відносинах із Китаєм. 

"І тепер для Трампа це серйозний козир. Те, що він полюбляє", — зазначив політолог. 

Водночас сам факт появи нового інструменту ще не означає, що економічний тиск на Москву автоматично досягне максимального рівня. Вирішальним буде те, наскільки активно Білий дім застосовуватиме передбачені документом можливості та контролюватиме дотримання обмежень.

"Санкції працюють не тоді, коли вони красиво записані на папері, а коли вони виконуються, коли вони реалізовуються і коли їх виконання контролюється", — наголосив Клочок. 

На його думку, жорстке застосування нових механізмів здатне посилити економічний тиск на Кремль і вплинути на подальші розрахунки Москви щодо продовження війни. Однак ключовим залишається питання, які саме рішення після підписання документа ухвалить Трамп.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має значний політичний та економічний вплив на Росію і, за бажання, міг би використати його, щоб підштовхнути Володимира Путіна до переговорів про завершення війни. Водночас глава держави наголосив, що досі не бачив реального тиску Пекіна на Москву.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=E0jtxeRJuYI
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