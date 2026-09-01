Пані посол ЄС після страшного удару по Києву не стримала емоцій: дипломат приголомшила зізнанням

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як постійні російські атаки на Київ змінили її повсякденне життя. За словами дипломатки, через регулярні повітряні тривоги, вибухи та нічні удари вона відчуває дедалі сильніші страх і втому.

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Матернова зізналася, що вже не спить у звичайному ліжку. У готельному номері вона перенесла матрац до ванної кімнати, яку вважає більш захищеним місцем. Однак під час особливо небезпечних атак дипломатка спускається до бомбосховища.

Розповідаючи про ніч проти 1 вересня, пані посол зазначила, що після сигналу тривоги була змушена залишити ванну та перейти до укриття. Незабаром у столиці пролунала серія потужних вибухів.

"Потім Київ почав тремтіти. Росія розпочала черговий масштабний напад, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також велику кількість безпілотників з реактивними двигунами. По всьому місту лунали вибухи", — розповіла Матернова.

Дипломатка наголосила, що інтенсивність російських атак стає дедалі важчою для людей. Водночас вона не шкодує про дипломатичне призначення в Україні та наголошує, що Київ став для неї особливим містом.

"Я все одно не обрала б жодного іншого дипломатичного призначення. Я люблю це місто і захоплююся цією країною. Але інтенсивність цих атак стає нестерпною. Люди виснажені. Міста виснажені. Уся країна живе в постійному стресі", — заявила вона.

Матернова також закликала не вимагати від українців чергових доказів стійкості, адже вони демонструють її щодня. За її словами, після років повномасштабної війни людям передусім необхідна можливість нормально спати та жити без постійного очікування наступного удару.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін уже вчетверте від початку повномасштабної війни збільшив штат центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО) — закритої силової структури, яка відповідає, зокрема, за безпеку вищого керівництва РФ. Відповідний указ передбачає збільшення граничної чисельності працівників центрального апарату з 785 до 812 осіб.