«П’ятий рік війни, а нагорі с**ть доповісти»: у Росії б’ють на сполох через катастрофу на фронті

У російському інформаційному просторі спалахнула чергова хвиля паніки та взаємних звинувачень через різке погіршення ситуації для окупаційних військ на фронті. Російські пропагандистські ресурси та військові блогери відкрито визнають масове потрапляння своїх солдатів у полон, тотальний колапс логістики та закликають Кремль негайно змінити інформаційну політику, яка не має нічого спільного з реальністю.

Полонені РФ на Лиманському напрямку. Фото: Третій АК

Зокрема, автор каналу "Говорит руководство" у доволі експресивній та нецензурній формі описав катастрофічне становище на передовій. За його словами, російські військові масово опиняються в руках ЗСУ зовсім не через небажання воювати.

"Ви хоча б усвідомлюєте, яка величезна кількість наших пацанів уже опинилася у полоні? — обурюється пропагандист, наголошуючи на повній безпорадності командування: — Це відбувається виключно через те, що на позиціях повністю відсутній зв’язок, немає адекватної логістики, а також бракує елементарних дронів, які могли б доправити бійцям бодай воду та їжу".

За словами автора, солдати змушені цілими сутками сидіти в окопах без краплі води, тоді як українська армія веде вкрай жорсткі та успішні бойові дії. Головною причиною невдач він називає відсутність сучасного матеріально-технічного забезпечення, оскільки на фронт постачають лише патрони, ігноруючи потребу у БПЛА та засобах РЕБ. Окрему лють у Z-блогера викликають мільярдні збори тилових фондів, результатів яких на передовій ніхто не бачить, а також тотальна брехня вищого керівництва.

"Чому ми так катастрофічно втрачаємо особовий склад? — ставить риторичне питання окупант і сам же на нього відповідає: — Та тому, що на п’ятому році війни верхівка банально сцить доповісти керівництву, що у нас насправді ніхерá немає! Генерали бояться отримати прожогом та втратити свої затишні крісла, тому воліють просто мовчати й сидіти рівно".

Ці панічні настрої підхопив і один із найбільших російських пропагандистських каналів "Два майора". Автори ресурсу констатують, що на тлі реальних кадрів із великою кількістю полонених росіян, які ширяться мережею, замилювати очі власному населенню стає дедалі важче. Пропагандисти вимагають від керівництва РФ негайно припинити транслювати вигадані перемоги.

"У цій ситуації журналістам буде надзвичайно складно пояснити людям, як так сталося, — нарікають автори каналу, критикуючи державну пропаганду: — Замість реального аналізу важких боїв у наших медіа вже котрий місяць поспіль панують суцільні шапкозакидальницькі настрої, наче ми знову "беремо Київ"".

Військові аналітики з РФ закликають негайно переглянути інформаційну стратегію та припинити знецінювати дії супротивника. Вони змушені визнати, що Сили оборони України — це не "зброд із ржавими гвинтівками Мосіна", а чудово підготовлений, мотивований та оснащений за останнім словом світової техніки ворог, зіткнення з яким обертається для окупантів колосальними втратами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Третій армійський корпус хитрістю атакував вузол зв’язку противника, використавши старі радянські БТРи та перетворивши їх на НРК з вибухівкою.