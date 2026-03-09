Озвучено несподівану заяву про наступ РФ на великий обласний центр: до чого готуються ЗСУ

На сьогодні немає безпосередньої загрози наступу російських військ на Запоріжжя. Таку заяву зробив командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов, відомий під позивним Перун, в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Фото: з відкритих джерел

"Так, на цей час Запоріжжя в безпеці", — зазначив він.

За словами військового, ситуація стабільна, проте тривалість такого стану залежатиме від подій, які розгортатимуться найближчим часом.

"Вже залежно від того, чим вони завершаться, ми побачимо результат. Тут питання в чому? Я знаю задум головнокомандувача в деталях. Є лише одне питання — чи зможе країна забезпечити достатній ресурс для реалізації цього задуму? Задум дуже хороший. Він включає і оперативне, і стратегічне бачення", — пояснив Філатов.

Водночас командир зауважив, що жодна військова операція не йде точно за планом.

"Здебільшого командування готує три плани розвитку подій, проте навіть якби їх було десять, ми все одно ніколи не потрапимо точно в той сценарій, який передбачали", — додав Перун.

За його словами, задум головнокомандувача може вирішити "одразу два питання" — на напрямку Запоріжжя та в Дніпропетровській області. Філатов підкреслив, що досвід показує вміння головкома планувати складні операції.

"Те, що ми реалізовуємо операції навіть за умови чисельної переваги противника, демонструє ефективність нашої армії. Проте баланс ресурсів залишається критично важливим", — наголосив військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російська армія, ймовірно, готує новий ракетний удар по Україні найближчими днями. За даними моніторингового каналу Єрадар від 9 березня, протягом ночі було проведено передислокацію шести бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому "Оленя" на аеродром "Дягілево". У повідомленні наголошується: "Існує загроза застосування цих бортів найближчими днями".