Особистої зустрічі Путіна та Зеленського для укладання миру може не бути: нова заява Трампа

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін та Володимир Зеленський можуть домовитися про припинення війни без особистої зустрічі. За його словами, головною перешкодою для переговорів залишається глибока ворожнеча між російським та українським лідерами. Про це президент заявив під час прес-конференції 20 жовтня, повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп наголосив, що і Росія, і Україна зазнають значних втрат під час війни. Однак, за його оцінкою, сторони перебувають у нерівних умовах через різницю у розмірах країн. Американський президент також закликав Київ активніше домагатися угоди, наголосивши, що Сполучені Штати вже витратили на врегулювання конфлікту значні кошти.

"Україна має сама прагнути укласти угоду, адже Сполучені Штати витратили на цей цілий стан, Європа теж витратила цілий стан, і Європа вже втомилася від цього", — заявив Дональд Трамп.

Він попередив, що відсутність домовленостей може призвести до подальшого погіршення ситуації. На думку президента США, продовження війни не гарантує Україні більш вигідних умов у майбутньому.

Окремо Трамп знову висловився початок повномасштабного російського вторгнення. Він повторив свою версію про те, що один із російських генералів нібито заблукав дорогою до Києва і застряг у бруді. При цьому жодних нових подробиць, які б підтверджували цю розповідь, американський президент не навів.

Говорячи про перспективи переговорів, Трамп зазначив, що особиста зустріч Путіна та Зеленського необов'язкова. Він пояснив це масштабом взаємної ворожості між лідерами.

"Думаю, вони можуть це зробити по-іншому. Їм важко опинитися в одній кімнаті. Мені все одно, як це буде зроблено", — сказав голова Білого дому.

Таким чином, Трамп допустив альтернативний формат укладання угоди, одночасно посиливши публічний тиск на Київ із вимогою домагатися припинення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — готуються переговори Трампа, Сі та Путіна за спиною України: що каже Зеленський.



